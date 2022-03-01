Tunus Ukrayna'daki vatandaşları için ilk tahliye uçuşunu yaptı

Ukrayna'dan tahliye edilen 106 Tunus vatandaşının Romanya üzerinden ülkeye getirildiği bildirildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi ve Enformasyon Direktörü Muhammed Trabelsi, tahliyeye ilişkin ülkenin resmi ajansına konuştu.

Trabelsi, Ukrayna'dan kara yoluyla Romanya'ya geçen Tunus vatandaşlarının, Bükreş Havalimanı'ndan kalkan Tunus Hava Kuvvetlerine ait askeri uçakla ülkeye getirildiğini belirtti.

Tunus Kartaca Havalimanı'na sabah saatlerinde ulaşan 106 kişinin Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi tarafından karşılandığı kaydedildi.

İlk tahliye uçuşunun askeri uçakla yapıldığı belirtilen açıklamada, devam edecek tahliye uçuşlarının Tunus Hava Yolları tarafından gerçekleştirileceği aktarıldı.

Ukrayna'daki Tunus Topluluğu Derneği verilerine göre, bu ülkede 1500'den fazla Tunus vatandaşı yaşıyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre, dünden bu yana toplam 318 Tunus vatandaşı Ukrayna'dan tahliyesini talep etti.