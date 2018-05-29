Tunus-Türkiye Maçını Alain Bieri Yönetecek
A Milli Futbol Takımının 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.
1 Haziran Cuma günü oynanacak Türkiye-Tunus özel maçını İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecek.
KARŞILAŞMA CENEVRE'DE OYNANACAK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentiyle aynı adı taşıyan statta TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek.
Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane de Almedia olacak.
YORUMLAR (4)
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akape git artık:((Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Artık iran tunus yakında mısır fas la oynarız artık çag atladık fahit efendi eserinle ne kadar övünsen azdır paralar cebe takım kümeye oldu ...kim utanacak bundan ? kim hesap soracak ?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Sayın TFF yöneticisi milli maçlar milli kanaldan yayinlanmalidir yani TRT kanallarından. .Cevap Yaz Yayından KaldırTUNÇ06: Hangi trt verecek ? versede kim seyredecek trt yi ki..takıma bak hangi takımlarla oyunuyor seyretsene seyretmesen ne ..Yayından Kaldır