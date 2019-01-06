Tunus'tan Suriye'nin "Arap Birliği Üyeliği" Açıklaması

Tunus Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Lezher el-Karavi eş-Şabi, Arap Birliğinin, Suriye'nin askıya aldığı üyeliğini tekrar aktif hale getirmesi halinde "sevinç duyacaklarını" söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı el-Baci Kaid es-Sibsi'yi temsilen Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ı, mart ayında Tunus'ta gerçekleştirilecek 30. Arap Birliği Zirvesi'ne davet etmek üzere Lübnan'a gelen Şabbi, başkent Beyrut'un güneyindeki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Arap Birliğinin, Beşşar Esed rejiminin üyeliğiyle ilgili alacağı kararın, Tunus'u bağlayan bir konu olmadığına işaret eden Şabbi, Arap Birliğinin, askıya aldığı Suriye üyeliğini yeniden aktif hale getirmesi halinde bundan "sevinç duyacaklarını" dile getirdi.

Suriye'nin başkenti Şam'da, bazı Arap ülkelerinin, büyükelçiliklerini açtığına da değinen Şabbi, Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi için birtakım çabaların olduğuna işaret etti.

Şabbi ayrıca, Lübnan'ın başkentinde 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin bizzat katılacağını da sözlerine ekledi.

Lübnan açıklama yapmıştı

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, önceki gün Beyrut'ta 19-20 Ocak'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Esed rejimini davet etme yetkisine sahip olmadıklarını ancak bunun için çalışabileceklerini söylemişti.

Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Kaynak: AA