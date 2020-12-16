Tunus'tan "kişisel açıklamalar Cezayir'le ilişkilerimizi bozamaz" mesajı
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Tunus'tan "kişisel açıklamalar Cezayir'le ilişkilerimizi bozamaz" mesajı

16.12.2020 03:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 03:08
Tunus'tan

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, resmi olmayan kişisel açıklamaların, ülkesinin Cezayir'le olan ilişkilerini bozamayacağını belirtti.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, resmi olmayan kişisel açıklamaların, ülkesinin Cezayir'le olan ilişkilerini bozamayacağını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cerendi, Cezayir'in Tunus Büyükelçisi Azuz Balal ile başkentte bir araya geldi.

Bakan Cerendi, ülkesinin, Cezayir'le kardeşlik ve tarihi destanlarda ortaklaşa mücadele etme temeline dayanan sağlam ilişkileri olduğunu kaydetti.

Cerendi, eski Tunus Bakanı Ahmed Venis'in "Cezayir'in, Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmasına sebep olduğu" yönündeki açıklamalarının, sadece kendisini bağladığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri bozamayacağını dile getirdi.

Venis'in daha önce yerel bir radyo kanalına yaptığı, "Cezayir ateşle oynadı ve Fas'ın İsrail'le ilişkileri normalleştirme sürecini hızlandırmasına ve Mağrib bölgesinin bölünmesine sebep oldu. Batı Sahra'da yaşanan çatışmaların sorumlusu Cezayir'dir." şeklindeki açıklaması, Cezayir kamuoyunda büyük tepkiye neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık Perşembe günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fas ve İsrail'in, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başlamıştı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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