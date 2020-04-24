Tunus'taki Zeytune Camisi Başimamı: "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tunus'taki Zeytune Camisi Başimamı: "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle... - Haberler
Bin Mahmud, Tunus, Güncel, Haber

Tunus'taki Zeytune Camisi Başimamı: "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle...

Tunus'taki tarihi Zeytune Camisi Başimamı Hişam bin Mahmud, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında teravih namazlarının evlerde kılınmasının da birçok olumlu yansıması olacağını söyledi.

24.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:10
Tunus'taki Zeytune Camisi Başimamı:

Tunus'taki tarihi Zeytune Camisi Başimamı Hişam bin Mahmud, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ramazan ayında teravih namazlarının evlerde kılınmasının da birçok olumlu yansıması olacağını söyledi.

Bin Mahmud, dünya genelinde yayılan, her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan ve birçok ülkenin ekonomisini altüst eden Kovid-19'un ramazan ayını nasıl etkilediğine dair AA muhabirine konuştu.

Normal zamanlarda Zeytune Camisi'nde kılınan teravih namazının, ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olduğunu hatırlatan imam Bin Mahmud ancak bu yıl Kovid-19 nedeniyle camilerin kapatıldığını dolayısıyla ibadetlerin evlerde yapılmaya başlandığını belirtti.

Başimam Bin Mahmud, diğer namazlar gibi teravih namazının da bu ramazanda Zeytune Camisi'nde kılınamayacak olmasının Tunus halkını çok etkileyeceğini vurguladı.

Bin Mahmud, teravih namazının evlerde kılınmasının da bir hayır vesilesi olabileceğini ifade ederek, "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle canlanacak. Kovid-19 Allah tarafından intikam için gönderilen bir bela değil, insanın aşırılıklardan uzak durarak kendi gerçeğine dönmesi için bir hatırlatma olabilir." ifadesini kullandı.

"Ramazan ayı, Allah'a dönüş için bir fırsat"

Bin Mahmud, ramazan ayının öneminden de söz ederek şöyle devam etti:

"Bugün insan, bize dünyanın geçici olduğunu öğreten peygamberin yoluna geri dönüyor ve bu nedenle kutsal ramazan ayı boyunca kendimize çekidüzen vermemiz gerekiyor."

Ramazan ayında Müslümanların Allah'a dua ve ibadet ederek yeniden canlanacağını kaydeden Bin Mahmud, oruç ayının, parçalanan, ekonomisi ve kentleri yerle bir edilen İslam ümmetine af ve mağfiret dilemek için bir fırsat olduğuna işaret etti.

İftar sofraları

Kovid-19 önlemleri kapsamında ramazan ayında kurulan toplu iftar sofralarının da kaldırıldığını hatırlatan Bin Mahmud, iptal edilen iftar sofralarının ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaparak telafi edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı Haberler
Acun'a meydan okuyan Rizelinin hazin sonu! Hastaneye kaldırıldı
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok Haberler
Son hasta da koronavirüsü yendi! Bu şehrimizde artık hiçbir vaka yok
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Korona mücadelesinde 'gizli silahımız' oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Korona mücadelesinde "gizli silahımız" oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen doktorun salgında çalışmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Korona dünyaya yayılmadan Okyanus'a açılan çift, geri döndüğünde şoke oldu
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Youtube'a yüklenen ilk videonun üzerinden tam 15 yıl geçti
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Arnavutköy'de başıboş at, park halindeki aracın üzerine çıkarak zarar verdi
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Liseli İrem'den 24 gündür haber alınamıyor
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaraylı Ryan Donk'un babaannesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Uzmanlar, karantina sebebiyle dışarı çıkamayan insanlara D vitamini takviyesi öneriyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Hayırsever bakkaldan örnek davranış: İhtiyaç sahibi müşterilerinin 6 bin lira borcunu sildi
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Ramazan'da koronavirüsten korunmanın yolları! Bakanlık, 9 maddelik uyarı listesi yayınladı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresi 48 aya çıkarıldı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Macron'dan AB'ye koronavirüs uyarısı: Bir parçayı terk edersek tüm Avrupa çöker
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Liverpool, Timo Werner'i kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Hulusi Akar Meral Akşener Berat Albayrak Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Murat Boz Ebru Şallı Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Tunus'taki Zeytune Camisi Başimamı: "Teravih namazlarının kılındığı evler Allah'ın ismiyle... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 14:24:15. #1.14#
title