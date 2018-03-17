Tunus'taki "Uzmanlar Komisyonu" Hükümet İçin Sonun Başlangıcı Olabilir

ADİL ES-SABİTİ - Tunus'ta Yusuf Şahid başkanlığındaki mevcut Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin kurulmasını sağlayan Kartaca Anlaşması'na imza atan tarafların, sosyal ve ekonomik reformlar için bir yol haritası belirlemesi için görevlendirdiği "uzmanlar komisyonu"nun söz konusu hükümetin sonunu hazırlayabileceği belirtiliyor.

Ülkede 2014 yılında yapılan seçimlerin ardından kurulan hükümet, Nida Tunus Partisi'ndeki istifalar nedeniyle güvenoyu alamayarak düşmüş bunun üzerine Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin çağrısıyla 2016 yılında Kartaca Sarayı'nda 8 farklı siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla "Kartaca Anlaşması" adı verilen bir uzlaşı metni üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Söz konusu siyasi parti ve sivil toplum temsilcilerinin imza attığı anlaşma sonrası Yusuf Şahid başbakanlığında çok katılımlı Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuştu.

Ancak geçen salı günü Sibsi'nin başkanlığında başkent Tunus'taki Kartaca Sarayı'nda, Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi tarafların temsilcilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ülkede öncelikli sosyal ve ekonomik reformların belirlenmesi için uzmanlar komisyonu kurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sibsi'nin oğlu olan Nida Tunus Partisi Başkanı Hafız Kaid es-Sibsi'nin toplantıdan çıkarken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bakanlıklarda yapılacak değişikliklerin yol haritasıyla bağlantılı olduğunu ifade etmesi "hükümet değişikliğine göz kırptığı" şeklinde yorumlandı.

"Ekonomik ve sosyal önceliklere dayanan şekilsellikten uzak köklü bir değişiklik istiyoruz." diye konuşan Nida Tunus Partisi Başkanı, olası hükümet değişikliğinin mayıs ayında yapılacak belediye seçimlerini etkilememesi konusunda tüm tarafların taahhütte bulunduğunu ifade etti.

UGTT'den "geçici hükümet" yakıştırması

"Uzmanlar komisyonu" kararının çıktığı salı günkü toplantıya katılan taraflardan biri olan Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (UGTT) Genel Başkanı Nureddin Tabbubi, aynı gün yerel bir radyoya yaptığı açıklamada Şahid hükümetini "geçici hükümet" olarak nitelendirdi.

Bununla yetinmeyerek, muhtemel hükümet değişikliğinin 6 Mayıs'ta yapılacak belediye seçimlerinden sonraya bırakılmasını doğru bulmadığını söyleyen Tabubi, söz konusu komisyondan doğacak yeni hükümetin mevcut parlamentonun görevinin sona ereceği 2019 sonbaharına kadar ülkeyi yöneteceğini ileri sürdü.

Tabubi'nin sözlerine Başbakan Şahid'den cevap gecikmedi. Kameralar önüne geçen Şahid, "UGTT bizim geçici bir hükümet olmadığımızı çok iyi biliyor." diyerek hükümetinin "kamu hizmeti sektörü ve hükümet kurumlarıyla ilgili temel reformlar sunduğunu" ifade etti.

"Hükümet değişikliğinin ertelenmesi krizi derinleştirecektir"

Kartaca Anlaşması'nı imzalayan tarafların, sosyal ve ekonomik reformlar için bir yol haritası belirlenmesi amacıyla komisyon kurma kararını AA muhabirine değerlendiren uzmanlar ve siyasiler, bu kararın Şahid hükümeti için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Tunus Ulusal İnşa Partisi Genel Sekreteri Riyad Şuaybi, tüm siyasi ve toplumsal güçlerin köklü bir hükümet değişikliği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.



Ülkedeki siyasi aktörlerin, Şahid hükümetinin başarısız olduğu yönünde de fikir birliği içerisinde olduğunu ileri süren Şuaybi, "Hükümetin değiştirilmesi gerekli ve bu çok gecikti. Başbakan ve milletvekillerinin değişiminin ertelenmesi, ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal krizi daha da derinleştirecektir." dedi.

Sosyolog Hişam el-Haci, UGTT ile Tunus Ticaret ve Zanaat Sendikası'nın (UTICA) Şahid hükümetinden desteklerini çekmelerinin hükümetin siyaseten sonunu hazırladığını söyledi.

Haci, "Kartaca Anlaşması'na imza atan siyasi tarafların Şahid hükümetini değerlendirmek amacıyla (uzmanlar) komisyon kurması, yeni bir hükümetin de başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Mevcut hükümetin kısa aralıklarla sürekli yeni krizler üretir hale geldiğini ileri süren Haci, yeni bir hükümetin kaçınılmaz olduğunu savundu.

Hükümetin şu anda değişmesinin iki ay sonra yapılması planlanan belediye seçimlerini etkileyeceğini ifade eden Haci, "Belediye seçimleri zamanında ve mevcut hükümetle yapılmalıdır." diye konuştu.

Nahda komisyon kararı öncesi hükümet değişikliğine mesafeli

Öte yandan Nahda Hareketi Sözcüsü İmad el-Humeyri ise "komisyonun çalışmalarını tamamlamasını beklemeden bir hükümet değişikliği yapılması" şeklindeki görüşe sıcak bakmadığını belirtti.

Komisyonun bir ay sürecek çalışmalarına devam ettiğini kaydeden Humeyri, komisyonun hükümet değişikliğini gerekli görmesi halinde buna karşı çıkmayacaklarını söyledi.

Ülkede belediye seçimlerinin vaktinde yapılmasının önemini vurgulayan Humeyri, "Şu anda ülke için en önemli konu istikrarın korunması. Hükümet değişikliği bir hedef değil. Ülke gündemini farklı meselelerle meşgul etmekten sakınılmalı." dedi.

Nahda muhaliflerinin "belediye seçimleri öncesi hükümet değişikliği" ısrarı

Siyasi analist Habib Buacile, "Tunus'taki siyasiler, hızlı hükümet değişiklikleriyle hem içeriye hem de dışarıya (istikrar hakkında) olumsuz mesajlar veriyor." şeklinde konuştu.

Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali yönetiminin sonunu getiren 17 Aralık Devrimi'nin ardından 2011 yılından bu yana defalarca hükümet değişikliği yapıldığına dikkati çeken Buacile, bunun nedeninin siyasi aktörler arasında ortak bir program bulunmamasının yanı sıra politik çekişmeler ve kişisel çıkarlar olduğunu söyledi.

Belediye seçimlerinin yapılacağı tarihin ülkedeki siyasi aktörler açısından baskı unsuru olduğunu kaydeden Buacile, "Hükümet değişikliğinin belediye seçimleri sonrasına bırakılma niyeti vardı. Ancak mevcut hükümetin sendikalarla olan ilişkileri ve toplumsal gerginlik, bu değişikliğin seçimlerden önce olmasını zorunlu kılıyor." şeklinde konuştu.

Nida Tunus ve sivil toplum kuruluşlarının belediye seçimlerinin Nahda Partisi'ne yarayacağını düşündüğünü belirten Buacile, bu nedenle hükümet değişikliğinin seçimlerden önce yapılması konusunda ısrar ettiğini dile getirdi.

Buacile, "Hükümet değişikliğinin belediye seçimlerinden sonra olması halinde Nahda'nın yeni hükümet kurmada etkili olacak önemli bir koz elde etmesinden endişe ediliyor." diye konuştu.