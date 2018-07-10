Tunus'taki Terör Saldırısı

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cezayir sınırı yakınlarında yer alan Cendube vilayetindeki terör saldırısının ülkenin istikrarını hedef aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sibsi, söz konusu saldırının ülkede güvenlik alanında hissedilir düzeyde iyileşmenin yaşandığı bir dönemde istikrarı hedef aldığına dikkati çekti.

Güvenlik güçlerinin vatan savunmasında gösterdiği kahramanlıkları öven Sibsi, şehit ve yaralıların ailelerine sosyal ve manevi hizmet sunulması gerektiğini vurguladı.

Sibsi, dün Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zibidi eşliğinde başkent Tunus'taki askeri hastanede, saldırıda yaralanan güvenlik görevlilerini ziyaret etmiş ve acil şifa dileğinde bulunmuştu.

Tunus İçişleri Bakanlığı önceki gün, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Cendube vilayetindeki terör saldırısının sorumluluğunu Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı üstlenmişti.