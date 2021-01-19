Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı

19.01.2021 19:40 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:52
Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı

Tunus'ta dört gün önce başlayan ve ülkenin ekonomik koşullarının protesto edildiği gösteriler aralıksız sürerken, polis protestolar sonucu 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tunus'ta dört gün önce başlayan ve ülkenin ekonomik koşullarının protesto edildiği gösteriler aralıksız sürerken, polis protestolar sonucu 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tunus'un başkentinde cuma gününden bu yana ülkenin ekonomik koşullarına yönelik ve karantina karşıtı protestoya devam ediyor. Göstericiler güvenlik güçlerine taş ve molotof kokteyli attı. Polis ise göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla yanıt verdi.Kasserine, Gafsa, Susa ve Munastır kentlerinde de gösteriler düzenlendiği bildirildi. Tunus polisi protestolar sonucu 600'den fazla kişinin gözaltına alındığını belirtti.

"KORKU YOK" SLOGANLARI SOKAKLARI İNLETTİ

"Korku yok, korku yok. Sokak halka ait" sloganı atan göstericiler arasında yer alan Sonia isimli üniversite mezunu işsiz bir genç  yaptığı açıklamada, sistemi protesto eden herkesin "hırsız" olarak nitelendirildiğini söyledi. Öte yandan, Uluslararası Af Örgütü, yetkililere tedbirli olma ve gözaltına alınan kişilerin haklarını gözetme çağrısı yaptı. 

SALGININ ÜLKEYE ETKİSİ

Tunus'ta gençlerin üçte birinin işsiz olduğu Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta. Ülke ekonomisi 2020'de yüzde 9 küçülmüş, ekonomideki payı büyük olan turizm sektörü de, koronavirüs salgınından ciddi oranda etkilenmişti.


- Tunus
Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı
Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı
Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
DENİZ DANİMARKA DAN: disa bagimli bir ulke nufusunun yarisindan fazlasi dis ulkelerde calisir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Bülent Ersoy Ceyda Düvenci Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tunus'taki protestolarda 600'den fazla gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:52:36. #1.14#
title