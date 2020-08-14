Tunus'taki partilerden, İhvan liderlerinden İryan için başsağlığı mesajı Tunus'ta Nahda Hareketi ve Demokratik Akım partileri, Mısır'da tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-İryan'ın vefat etmesi nedeniyle Mısır halkına ve ailesine başsağlığı diledi.

Tunus'ta Nahda Hareketi ve Demokratik Akım partileri, Mısır'da tutuklu bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderlerinden İsam el-İryan'ın vefat etmesi nedeniyle Mısır halkına ve ailesine başsağlığı diledi.

Nahda Hareketi tarafından yayımlanan taziye mesajında, Mısırlı siyasetçi İryan'ın adil bir şekilde yargılanmadan vefat etmesinin büyük bir üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Mısır halkına ve İryan'ın ailesine başsağlığı temennisinde bulunulan mesajda, bu elim hadisenin, Mısır'daki binlerce tutuklunun ızdırabını sona erdirecek fitili ateşlemesi istendi.

Demokratik Akım Partisi de İryan'ın ailesi başta olmak üzere evrensel insani değerlere inanan herkese başsağlığı diledi.

Partinin yayımladığı mesajda, Mısır'da siyasi hakları ve toplumsal talepleri baskı altına alan darbenin reddedildiği kaydedildi.

Mesajda ayrıca, Mısır'daki siyasi tutukluların cezaevi koşulları ve yargılamalarına ilişkin uluslararası soruşturma çağrısı yapıldı.

İryan'ın avukatı Abdulmunim Abdulmaksud, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, İryan'ın öldüğünü duyurmuştu.

2013'te ordunun yönetime el koyması ve ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı merhum Muhammed Mursi'nin görevden uzaklaştırılmasından önce İhvan'ın farklı makamlarında faaliyet gösteren İryan, "doğu sınırına baskın" ve "Kalyub" davaları başta olmak üzere hakkında suçlama yöneltilen davalarda birkaç kez müebbet hapis cezasına (25 yıl hapis) çarptırılmıştı.

Kaynak: AA