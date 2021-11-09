Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi lideri Musi, ülkedeki "istisnai durumun" uzamasına karşı - Haberler
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Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi lideri Musi, ülkedeki "istisnai durumun" uzamasına karşı

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi lideri Musi, ülkedeki

Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi (ÖAP) Genel Başkanı Abir Musi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı "olağanüstü kararların" ardından oluşan "istisnai durumun" uzatılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Tunus'taki Özgür Anayasa Partisi (ÖAP) Genel Başkanı Abir Musi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı "olağanüstü kararların" ardından oluşan "istisnai durumun" uzatılmasına karşı olduklarını bildirdi.

Musi, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesi sonrasında oluşan "istisnai durumu" değerlendirdi.

ÖAP lideri Musi, "Parti olarak ülkede 3 ayı aşan istisnai durumun uzatılmasına ve dijital platformlar üzerinden yapılacak bir ulusal diyaloğa karşıyız." dedi.

İstisnai durumun devam etmesi halinde Nahda Hareketinin yeniden güçleneceğini savunan Musi, "Bir sonraki aşamada, ülkede acil çözülmesi gereken kritik ekonomik ve sosyal problemlerin çözümü için anayasal süreler içerisinde erken seçime gidilmeli." diye konuştu.

Musi, Cumhurbaşkanı Said'in Nahda Hareketine karşı atacağı her türlü adıma ise destek vereceklerini söyledi.

ÖAP lideri Musi'nin izlediği tutum

ÖAP Genel Başkanı Musi, "Nahda Hareketine karşı" bir adım olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarına ilk başlarda destek vermişti.

Ancak Musi, Cumhurbaşkanı Said'in "milletvekili maaşlarının ödenmeyeceğini" açıklamasının ardından bu desteğini çekmişti.

Musi, yaptığı açıklamalarda eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin devrildiği 2011'deki devrime karşı olduğunu ve Nahda Hareketi karşıtlığını dile getirmeyi sürdürüyor.

Tunus'taki "istisnai durum" nasıl oluştu?

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararnameler yayımladı.

Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

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AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
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