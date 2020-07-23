Tunus'taki Nahda Hareketinden Fahfah'a "Yolsuzlukla mücadele ettik" yanıtı
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Tunus'taki Nahda Hareketinden Fahfah'a "Yolsuzlukla mücadele ettik" yanıtı

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü Halil el-Berumi, geçen hafta istifa eden Başbakan İlyas el-Fahfah'ın, partisini hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Nahda, yolsuzlukla mücadele etti.

Tunus'taki Nahda Hareketinden Fahfah'a
23.07.2020 19:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:44

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi Sözcüsü Halil el-Berumi, geçen hafta istifa eden Başbakan İlyas el-Fahfah'ın, partisini hedef alan sözlerine tepki göstererek, "Nahda, yolsuzlukla mücadele etti." dedi.

Berumi, AA muhabirine, yeni hükümet kurulana kadar Başbakanlık görevini sürdüren Fahfah'ın bugün yerel bir radyoda yaptığı "Tunus'a içeriden ve dışarıdan tuzak kuranların bulunduğu ve bugün yaşananların ülkedeki reformcular ile konumunu korumak isteyenler arasındaki bir savaş olduğu" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Fahfah'ın sözlerinin "hükümetin istifası ve yeni hükümet kurma çalışmalarının başlamasının ardından gösterilen bir tepki ve gerginlik hali" olarak değerlendirilebileceğini söyleyen Berumi, şunları kaydetti:

"Nahda yolsuzlukla mücadele etti. Devlet içinde ve Tunus yönetiminde birçok şeyi düzeltti. Ancak Fahfah ile uyumlu bir şekilde çalışma ortamı bulamadı. Süslü sloganlar vardı ancak çalışmada başarı sağlayacak bir sürecin detayları ortaya konulmamıştı."

"Nahda, kaos ve despotizm savunucularına karşı set olmayı sürdürecek"

Berumi, Nahda'nın ülkeye tuzak kuran demokrasi düşmanlarına, kaos ve despotizm savunucularına karşı engelleyici bir set olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Başbakan Fahfah, bugün yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, "Nüfuzunu ve konumunu kaybetmekten korkarak Tunus'a içeriden tuzak kuranlar var. Ülkedeki demokrasiyi beğenmeyen bir kesim de dışarıdan Tunus'a tuzak kuruyor." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün yaşananların "ülkedeki reformcular ile nüfuzunu ve konumunu korumak isteyen kesimler arasındaki savaş" olduğunu savunan Fahfah, "Nahda, gücünü korumak isteyenlerin büyük bir kısmını temsil ediyor. Nahda ülkeyi değiştirmeye hazır değildi; bu onun çıkarına dokunuyordu." diye konuşmuştu.

- Ne olmuştu?

Tunus'taki çok parçalı koalisyon hükümetinde partiler arasındaki görüş ayrılıkları ve Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Fahfah, 15 Temmuz'da istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said de 16 Temmuz'da Fahfah'ın istifasını kabul etmiş, yeni hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'ye bir mektup göndermişti.

Kaynak: AA

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