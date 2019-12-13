Tunus'taki Nahda Hareketi yöneticilerinden Haruni: "Devrimcileri hükümete katılmaya ikna etmeye...

13.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:26

Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Abdülkerim el-Haruni, ülkedeki devrim yanlılarını yeni kurulacak hükümete katılmak için ikna etmeye çalıştıklarını belirtti.

Nahda Hareketi, Tunus'ta ekim ayında yapılan parlamento seçimlerini birinci sırada tamamlasa da tek başına hükümet kuracak çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Kays Said, 15 Kasım'da Nahda Hareketinin önerisiyle Habib el-Cemli'yi koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Nahda, seçimlerden önce, eski rejime yakın Tunus'un Kalbi Partisiyle koalisyon kurmayacağını açıklamıştı. Cemli'nin şu an koalisyon görüşmelerini yürüttüğü Demokratik Akım Partisi ve onunla parlamentoda ortak grup kuran Arap milliyetçisi Halk Hareketi de hükümete katılmak için bu konuda Nahda'dan tam güvence istiyor.

Nahda Hareketi Şura Meclisi Başkanı Haruni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimden önce verdikleri sözün arkasında durduklarını ve kesinlikle eski rejim yanlılarıyla koalisyon arayışında olmadıklarını belirtti.

Haruni, "Hükümetin, devrimci çizgiyi ifade edebilmesi ve yolsuzlukla mücadeleyi öncelikleri arasına alması için devrimci güçlerin katılımını artırmaya çalışan bir partiyiz. Devrimcileri hükümete katılmaya ikna etmeye çalışıyoruz." dedi.

Siyasi partilerle ortak bir zemin bulabilme konusunda umutsuz olmadıklarını vurgulayan Haruni, bununla birlikte istişarelerin henüz yeterli düzeye ulaşmamasından üzüntü duyduğunu aktardı.

"Bazı tarafların katılmaması halinde hükümeti kurma çalışmalarının duracağı anlaşılmamalı." diyen Haruni, bazı kesimlerin devrim yanlılarının hükümete dahil olmasının başarısızlığa uğratılması yönündeki çabalarını da kabul etmediklerini dile getirdi.

"Tunus'un başarıya ihtiyacı var"

Nahda Hareketinin hükümet başkanı olarak kendi partisinden birini önermeyerek özverili davrandığına dikkati çeken Haruni, şöyle devam etti:

"Hükümetin kurulmasıyla ilgili tüm siyasi partilerin halkın beklediği sorumluluk seviyesinde olması gerekiyor. Tunus bu fırsatı kaçırmamalı. Ülkemizin dürüst ve ulusal güçlerin katılımıyla eyleme, kararlara ve başarıya ihtiyacı var."

Hükümetin kurulacağına ve parlamentodan güvenoyu alacağına inandığını kaydeden Haruni, erken seçime ihtimal vermediğini, çünkü bunun Tunus'un yararına olmadığını belirtti.

"Yolsuzlukla mücadele ülkenin önceliği"

Nahda yöneticisi Haruni, Demokratik Akım Partisinin "yolsuzlukla mücadele programının uygulanması için güvence sağlanması" gerekçesiyle yeni hükümette "içişleri, adalet ve idari reform bakanlıklarını" istemesine de değindi.

Yolsuzlukla mücadeleye öncelik verilmesine katıldıklarını vurgulayan Haruni, "Çünkü bu mesele ülkenin önceliği. Buna ilişkin programlarda farklılık bulunmuyor. Bu önemli bir nokta. Güvence sağlanması ise ortaklaşa gerçekleştiriliyor; onlar garanti sağlıyor, biz de garanti sağlıyoruz. Ortak bir zeminde buluşabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

"Demokrasiyi inşa etmek diktatörlüğü yenmekten zordur"

Tunus'un zorlu bir geçiş aşamasında olduğunu ifade eden Haruni, "Demokrasinin önüne geçen diktatörlük ve devrim öncesi dönemin kalıntıları hala var. Demokrasiyi inşa etmek diktatörlüğü yenmekten zordur." diye konuştu.

Haruni, sonunda mutlaka demokrasinin kaosa üstün geleceğini dile getirdi.

Abdülkerim el-Haruni, Nahda Hareketinin başarısına ilişkin ise şunları söyledi:

"Nahda 50 yaşında ve Tunus halkının özgürlük, adalet gibi meselelerine hizmet eden ilkelerin ve mücadelenin hareketidir. Hareketin en yüksek organı Şura Konseyinde istişareler yapılıyor ve herkesi bağlayan kararlara varıyoruz. Bu da hareketin başarısının, sürekliliğinin bir sırrıdır."

Kaynak: AA