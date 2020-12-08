Tunus'taki Nahda Hareketi, partinin bir milletvekiline yapılan saldırıyı kınadı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Milletvekili Enes Suğayr'ın Meclise girişi sırasında aracına yapılan saldırıyı kınayarak, tüm partileri "şiddete karşı tavır almaya" çağırdı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Milletvekili Enes Suğayr'ın Meclise girişi sırasında aracına yapılan saldırıyı kınayarak, tüm partileri "şiddete karşı tavır almaya" çağırdı.

Sahip olduğu 54 milletvekiliyle 217 sandalyeli Meclisin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, Meclis önündeki bir grubun Nahda Hareketi Milletvekili Suğayr'ın aracının camlarını kırdığı, kendisine sözlü hakarette bulunduğu ve parlamentoya girişini engellediği belirtildi.

Suğayr'a yönelik saldırının kınandığı açıklamada, tüm siyasi taraflara "siyasi atmosferi tatsızlaştırmaya ve devlet kurumlarını kirletmeye karşı tavır alma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca söz konusu olayın Tunus'un demokratik tecrübesine yakışmadığı vurgulandı.

Nahda Hareketi, Meclisteki tüm grupları ve milletvekillerini "fiziki ve sözlü saldırıların karşısında durmaya, farklı görüşlere saygı göstermeye ve Meclis iç tüzüğünde bu esaslara göre düzenlemeler yapmaya" davet etti.

Tunus Meclisi son dönemde Aile ve Kadın Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında Onur Koalisyonu Milletvekili Muhammed el-Affas'ın "evlilik dışı çocuk sahibi olan anneler" hakkındaki sözleri nedeniyle Demokratik Blok milletvekilleriyle girdiği hararetli atışmalara sahne olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes