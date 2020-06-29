Tunus'taki Nahda Hareketi'nden Libya hükümetine destek Tunus'taki Nahda Hareketi, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Fayiz es-Serrac liderliğindeki hükümete verdiği desteği yineledi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Fayiz es-Serrac liderliğindeki hükümete verdiği desteği yineledi.

Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdulkerim el-Haruni, düzenlediği basın toplantısında, Libya konusunda açıklamalarda bulundu.

Haruni, Nahda Hareketi'nin Serrac liderliğinde Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Libya hükümetini desteklediğini ve tüm dış müdahalelere karşı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'e, hükümete ve Meclise seslenen Haruni, Tunus'un Libya'ya yönelik tavrını bu yönde netleştirmeye davet etti.

Libya'nın Afganistan'la karşılaştırılamayacak bir ülke olduğuna dikkati çeken Haruni, "Libya kurumlarıyla, devrim sonrasında seçilen ve uluslararası alanda tanınan hükümete sahip bir devlettir." diye konuştu.

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Fransa ziyareti sırasında "Afganistan'dakine benzer biçimde Libyalı kabilelerin bir araya gelerek bir Anayasa oluşturması" önerisinde bulunmuştu. Söz konusu açıklama, Libya'da tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA