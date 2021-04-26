Tunus'taki Nahda Hareketi'nden "kabine revizyonu" krizini sonlandırma çağrısı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi'den, kabine revizyonu üzerindeki anlaşmazlıkla başlayan ancak karşılıklı hamlelerle yeni bir boyut kazanan krizin sonlandırmasını istedi.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said ve Başbakan Hişam el-Meşişi'den, kabine revizyonu üzerindeki anlaşmazlıkla başlayan ancak karşılıklı hamlelerle yeni bir boyut kazanan krizin sonlandırmasını istedi.

Tunus Meclisi'nin birinci partisi konumundaki Nahda Hareketi'nin karar alma mekanizması Şura Meclisi, Tunus Cumhurbaşkanı'nın ülkedeki sağlık durumu ve ekonomik koşullara odaklanması gerektiğini belirterek, Said'e "Tunusluları bölecek, devletin ve toplumun çıkarlarına halel getirecek anayasa tefsirlerinden uzak durması" çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Said'in geçen hafta sadece ordunun değil, emniyet güçlerinin de başkomutanı olduğu yönündeki sözlerinin ardından Nahda Hareketi'nden gelen açıklamada, "Otoriter rejime dönüş Tunus halkı tarafından reddediliyor ve buna izin verilmeyecektir. Tunus devriminin özgürlük ve demokrasi alanındaki kazanımlarını kaybettirecek adımlardan uzak durulmalı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "devletin zirvesinin" kabine revizyonunu engellemesinin hükümetin ve devletin işleyişini aksattığına işaret edilirken, Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan Meşişi'den krizin aşılması için gerekli adımları atmalarını istedi.

Tunus'ta devletin erkleri arasında kriz

Başbakan Hişam el-Meşişi ile Cumhurbaşkanı Kays Said arasında yaklaşık iki aydır devam eden siyasi düğüm ülke gündemini meşgul ediyor.

Cumhurbaşkanı Said, Başbakan Meşişi'nin meclisten güvenoyu alan kabine revizyonunun anayasal olmadığını savunuyor. İkili arasında karşılıklı açıklamalarla gerilim zaman zaman tırmanıyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Said, krize taraf Başbakan Meşişi, Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin önünde yaptığı konuşmada, "İç güvenlik güçleriyle ilgili 1982'de çıkan yasaya göre sadece silahlı kuvvetlerin değil, emniyet güçlerinin de başkomutanıyım." ifadelerini kullandı. Geçen haftaki bu açıklamalarla, ülke gündeminde yeni bir tartışma alevlendi.

Tunus Cumhurbaşkanı, bundan önce de nisan ayının başlarında parlamentonun kabul ettiği Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimindeki 217 sandalyeli meclisten geçmesi için gereken yeterli oy sayısını 145'ten 131'e düşüren yasa değişikliğini anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle onaylamamıştı.

Konuyu nihayete erdirme yetisine sahip 2014 Anayasası'nın öngördüğü Anayasa Mahkemesinin henüz kurulamamış olması da ülkedeki krizi çözümsüz kılıyor.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından hükümeti kurması için seçilen ve 2019'daki seçimlerden bugüne üçüncü hükümetin Başbakanı Hişam el-Meşişi'nin kabinesi, mecliste Nahda Hareketi (54 milletvekili), Tunus'un Kalbi (30), Onur Koalisyonu (18) ve Yaşa Tunus (10) partileri tarafından destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti