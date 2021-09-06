Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi, ülkenin belirsizlik içine girdiğini belirterek seçim çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi, ülkenin belirsizlik içine girdiğini belirterek seçim çağrısı yaptı

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi, ülkenin belirsizlik içine girdiğini belirterek seçim çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, iktidarı halka geri teslim edecek şekilde ülkenin seçimlere götürülmesi çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, iktidarı halka geri teslim edecek şekilde ülkenin seçimlere götürülmesi çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi Yürütme Kurulu, gerçekleştirdiği toplantının ardından hareketin lideri Gannuşi imzasıyla bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamasında ülkedeki siyasi sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gannuşi, "Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da olağanüstü yetkileri elinde toplayan kararları alması ve bu kararları süresiz uzatmasının ardından ülke bir belirsizlik ve muğlaklık içine girdi." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hükümet ve meclisin çalışmalarının durdurulmasıyla zorlu bir sürece girildiğine işaret eden Gannuşi, anayasa ve hukuk dışı uygulamalarla, sivillerin askeri mahkemelere sevk edilmesi gibi Tunusluların hak ve özgürlüklerinin hiçe sayılmasını kınadı.

Ülkedeki olağanüstü koşulların kaldırılması ve parlamentonun çalışmalarının yeniden başlatılması gereğine işaret eden Gannuşi, Tunusluların önceliklerini karşılayabilecek bir hükümetin kurulması çağrısı yaptı.

Gannuşi, siyasi sistem, seçim yasası gibi tartışmalı konuları da içerecek biçimde ülkedeki farklı siyasi-sivil aktörleri bir masada toplayacak ulusal diyaloğun sağlanması ve iktidarı halka geri teslim edecek şekilde ülkenin seçimlere götürülmesi talebini dile getirdi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta, belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Ülke içinde bazı kesimler Said'in bu kararını desteklerken, Meclis içindeki partilerin çoğunluğu Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarıyla "Anayasa'yı ihlal ettiğini" belirtmiş, bazı kesimler de süreci "anayasal bir darbe girişimi" diye nitelemişti.

Tunus'ta dokunulmazlıklarının kaldırılmasının ardından bazı milletvekilleri ifadeye çağrılmış, bazıları gözaltına alınmış ve aralarında üst düzey bürokratların da yer aldığı bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Said bir aylık sürenin dolmasının ardından Meclis'in çalışmalarının durdurulması dahil, olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararların "süresiz" uzatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Diego Cristiano Balotelli Fatih Terim Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tunus'taki Nahda Hareketi lideri Gannuşi, ülkenin belirsizlik içine girdiğini belirterek seçim çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 19:28:10. #1.14#

title