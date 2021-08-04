Tunus'taki Nahda Hareketi: Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları reform için fırsata dönüştürmeliyiz
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Tunus'taki Nahda Hareketi: Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları reform için fırsata dönüştürmeliyiz

Tunus'taki Nahda Hareketi: Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararları reform için fırsata dönüştürmeliyiz
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı kararları "reform için bir fırsata çevirme" çağrısında bulundu.

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı kararları "reform için bir fırsata çevirme" çağrısında bulundu.

Nahda Hareketi Şura Konseyinin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz'da alınan kararları reform için bir fırsata dönüştürmeliyiz ve bu uygulamalar demokratikleşme aşamalarından biri olmalı." ifadesine yer verildi.

Ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi Şura Konseyinin, Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararların ardından ülkedeki durumu görüşmek üzere olağanüstü toplandığı duyurulmuştu.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik kitlesel protestolar yapılmış, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere bazı parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu. Said, bu adımıyla Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıklamıştı.

Bu kararların ardından parlamentoya gitmeye çalışan Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini askerler Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe girişimi" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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