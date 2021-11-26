Tunus'taki Nahda Hareketi : Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkeyi yönetemiyor

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da aldığı olağanüstü kararların ardından bütün yetkileri elinde toplamasına rağmen ülkeyi yönetemediğini savundu.

Nahda Hareketi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'in çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından tüm yetkileri elinde toplamasına rağmen ülkeyi yönetemediği belirtildi.

Açıklamada, "Toplumsal sorunlara çözüm üretemeyen, ayrıştırıcı, suçlayıcı ve tehditkar söylemlerinde ısrarcı olması birçok siyasi ve sivil oluşum tarafından hoş karşılanmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Tunus halkının Cumhurbaşkanı Said'e bakışının değiştiği savunulan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Said, verdiği sözleri yerine getiremiyor, ulusal birlik ve toplumsal barışın sağlanması için net politikalar üretemiyor. Halkın büyük çoğunluğu Cumhurbaşkanının belirsiz ve fevri politikalarını tehdit olarak görmeye başladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"25 Temmuz olağanüstü kararları ülkedeki krizi derinleştirdi."

25 Temmuz olağanüstü kararlarının ardından ülkedeki krizin daha da derinleştiğine dikkat çekilen açıklamada, "Güçler ayrılığına aykırı atılan adımlar genel durumun daha da kötüye gitmesine neden oldu. Cumhurbaşkanı'nın Yerel Yönetimler Bakanlığı'nı feshedip bu bakanlığın görevlerini İçişleri Bakanlığı'na devretmesi özgürlükleri ve 2011 devriminde elde edilen kazanımları tehdit etmekte." denildi.

Cumhurbaşkanı Said'in bir an önce 25 Temmuz kararlarından vazgeçmesi talep edilen açıklamada, "aralarında yeni seçim sisteminin de olduğu ülkenin acil ihtiyacını karşılayacak anayasal kurumların tekrar açılması" çağrısı yapıldı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın kaldırıldığı ve bu bakanlığın görevlerinin İçişleri Bakanlığı'na devredildiği duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir tartışmalı KHK yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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