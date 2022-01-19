Tunus'taki Nahda Hareketi bir göstericinin ölümüne yol açan polis şiddetini kınadı

Tunus'taki Nahda Hareketi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "olağanüstü" kararlarının protesto edildiği 14 Ocak gösterilerine katılan bir eylemcinin bugün hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan polisin sert müdahalesini kınadı.

Nahda Hareketi, 14 Ocak'ta düzenlenen protestolarda yaralanan bir göstericinin hayatını kaybettiğinin duyurulması üzerine yazılı bir açıklama yayımladı.

Söz konusu olayın "cinayet" olarak nitelendirildiği ve Cumhurbaşkanı Said'in sorumlu tutulduğu açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cuma günü Devrim Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen gösteride güvenlik güçlerinin şiddetine maruz kalarak yaralanan Rıza Buziyan'ın hayatını kaybetmesi cinayettir. 25 Temmuz'daki olağanüstü kararlarının ardından Cumhurbaşkanı Said, izlediği kışkırtıcı politikalar ve kendisine karşı düzenlenen gösterilere ilişkin açıklamalarıyla Rıza Buziyan'ın ölümünden sorumludur."

Göstericilere yönelik sert müdahalenin sorumlusunun İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin olduğu belirtilen açıklamada, "Şerafeddin'in görevden alınması ve hakkında soruşturma başlatılması" çağrısında bulunuldu.

Tunuslu muhalifler, 2011'deki devrimin yıl dönümü olan 14 Ocak'ta düzenledikleri gösterilerle, Cumhurbaşkanı Said'in parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdığı "olağanüstü" kararlarını protesto etmişti.

Başkentin merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ne girmeye çalışan göstericilere, güvenlik güçleri tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etmiş, onlarca gösterici de gözaltına alınmıştı. Gözaltındakilerden çoğu daha sonra serbest bırakılırken 6 gösterici ise tutuklanmıştı.

Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişiminden bugün yapılan açıklamada, 14 Ocak'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yaralanan bir göstericinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği duyurulmuştu.