Tunus'taki Nahda Hareketi, "ABD'li bir şirketle reklam anlaşması imzaladığı" yönündeki iddiaları reddetti
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Tunus'taki Nahda Hareketi, "ABD'li bir şirketle reklam anlaşması imzaladığı" yönündeki iddiaları reddetti

Tunus'taki Nahda Hareketi, 'ABD'li bir şirketle reklam anlaşması imzaladığı' yönündeki iddiaları reddetti
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Tunus'taki Nahda Hareketi, "ABD'de bir şirketle reklam anlaşması imzaladıkları" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, "ABD'de bir şirketle reklam anlaşması imzaladıkları" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Nahda Hareketi'nin Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi, herhangi bir yasal temsilcisi, kurum veya yöneticisi aracılığıyla yurt dışındaki herhangi bir kurumla anlaşma imzalamamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Nahda Hareketi'nin Tunus hukukunun prosedürlerine tabi olduğu ve hesap ve sözleşmelerinin Sayıştay tarafından takip edildiği belirtildi.

Nahda'nın yalnız yöneticileri ve kendine bağlı kurumların kararlarından sorumlu olduğu aktarılan açıklamada, "Nahda Hareketi yurt dışına herhangi bir finansal transfer yapmadı, yurt dışından finansman da almadı." ifadeleri kullanıldı.

Tunus basınında Nahda Hareketi'nin "yurt dışındaki imajını güzelleştirmek" için temmuz ayında ABD'deki bir reklam şirketiyle 30 bin dolarlık reklam sözleşmesi imzaladığı yönünde haberler yer almıştı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülke genelinde düzenlenen protestoları gerekçe göstererek 25 Temmuz'da Anayasa'nın cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler tanıyan 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Başbakan'ı azlettiğini, Meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı.

Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken, diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumu "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

Said ayrıca bazı bakanlar ve danışmanlar ile yargı ve bürokrasiden üst düzey isimleri görevden aldığı bir dizi kararname yayımlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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