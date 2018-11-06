Tunus'taki Kabine Revizyonuna Siyasi Partilerden Farklı Tepkiler

Tunus'ta eski koalisyon ortakları Nida Tunus ve Nahda Hareketi partileri, Başbakan Yusuf Şahid'in dün açıkladığı kabine revizyonuna farklı tepkiler verdi.

Nida Tunus, kabine revizyonunu "anayasal darbe" şeklinde nitelerken, Nahda Hareketi, yeni kabineye parlamentoda güven oyu vererek destekleyeceklerini açıkladı.

Başbakan Şahid'in dün akşam saatlerinde açıkladığı 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonuna, eski koalisyon ortakları Nida Tunus ve Nahda Hareketi'nden farklı tepkiler yükseldi.

Nida Tunus Partisi Genel Sekreteri Selim er-Riyahi, basın toplantısında yaptığı açıklamada, kabine revizyonunu "anayasaya ve ülke demokrasisine karşı darbe" olarak nitelendirdi.

Değişiklikte usul hataları olduğunu ifade eden Riyahi, başbakanın, cumhurbaşkanına danışmadan ve bakanlar kurulunda konuyu ele almadan kabine değişikliği yapma yetkisinin olmadığını savundu.

Nahda Hareketini "demokrasiye karşı yapılan açık bir darbeye katılmakla" suçlayan Riyahi, "Kabine revizyonu anayasaya karşı yapılmış bir darbe girişimidir. Nida Tunus bu darbeyi devirme konusunda milletvekillerine güveniyor." dedi.

Riyahi ayrıca, Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'ye gidişatı düzeltmek için müdahale etme çağrısı yaptı.

Nida Tunus'un önde gelen isimlerinden Rıza Belhac ise Başbakan Şahid'in partilere danışmadan revizyona gittiğini ve bu durumun bütün taraflar için bir sürpriz olduğunu belirtti.

Belhac, Başbakan Şahid'in cumhurbaşkanına danışmadan ve adalet bakanı başta olmak üzere adayların isimlerini cumhurbaşkanına bildirmeyerek yetkisini aştığını söyledi.

Bu adımın hükümette baskın hale gelen Nahda tarafından gerçekleştirildiğini öne süren Belhac, "Bu revizyon sadece demokrasiye karşı bir darbeden ve Nahda hareketinin cumhurbaşkanını devre dışı bırakmak için anayasayı kullanma girişiminden başka bir şey değildir." diye konuştu.

"Kabinedeki Nida ve Nahda temsili aynı düzeyde"

Nida Tunus Partisi'nin eleştirilerinin muhatabı Nahda Hareketi ise Başbakan Şahid'in revizyonunu memnuniyetle karşıladığını belirtirken, kabinedeki Nahda ve Nida Tunus partilerinden eşit seviyede temsil bulunduğunu belirtti.

Nahda Hareketi Sözcüsü İmad Humeyri, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'in yetkileri dahilinde gerçekleştirdiği kabine revizyonunun hükümetin çalışmalarına "yeni bir soluk getireceği" yorumunu yaptı.

Yeni kabine değişikliğinde Nida Tunus Partisi bakanlarının sayısının aynı kaldığını ve Nahda Hareketi'nin temsilinin de değişmediğine işaret eden Nahda Hareketi Sözcüsü, "Kabinedeki kısmi değişimi parlamentoda güven oyu vererek destekleyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in dün akşam açıkladığı kabine revizyonunu kabul etmediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide Karaş, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu revizyon kararının Cumhurbaşkanı ile istişare edilmeden alındığını ve geç bir vakitte duyurulduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı oldubittiye getirilmesi nedeniyle söz konusu revizyonu onaylamıyor." dedi.

Şahid'in sunduğu kabine revizyonu 217 sandalyeli parlamentoda salt çoğunluktan yani 109 milletvekilinin güven oyunu alması gerekiyor.

Partisi tarafından istenmeyen başbakan

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi Lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Nida Tunus Partisinin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi Meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in Meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisinden istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak Meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

Parlamentoda Nahda Hareketi 68 milletvekili ve Şahid'e yakın meclis grubu Ulusal Koalisyon oluşumunun da desteğiyle, Şahid'in yeni hükümetinin güven oyunu alması bekleniyor.