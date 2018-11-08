Tunus'taki Kabine Revizyonu Devletin Zirvesini Böldü

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid'in geçen pazartesi günü açıkladığı kabine değişikliğini "aceleci" şeklinde eleştirirken, aralarında herhangi bir husumet olmadığını söyledi.

Sibsi, Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şahid'in son kabine değişikliği ve ülke siyasetindeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başbakan'ın kabine revizyonunu kendisine bildirdiğini belirten Sibsi, "Başbakan, kabine revizyonunu bana bildirdi. Ben de rıza gösterdim ancak istişareler için beklemesi gerektiğini söyledim. Ancak Şahid pazartesi akşamı aniden kameraların karşısına geçti ve kabineyi ilan etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Sibsi, "Benimle Başbakan arasında bir husumet bulunmuyor. Bizler aynı seviyede değiliz. Ben devletin başındayım ve makamıma saygı duyulması gerekir." dedi.

Başbakan ile aralarında bir ayrılık bulunduğunu reddetmesine rağmen Sibsi, Şahid'i eleştirmekten de çekinmedi.

Sibsi, "Başbakanı, yapısı ve özellikleriyle ben seçtim ancak her zaman ve her yerde iyi olacak biri yok." ifadelerini kullandı.

"Ben postacı değilim"

Cumhurbaşkanı'nın kabine değişikliğindeki rolüne ilişkin basında süren tartışmaları doğru bulmadığını vurgulayan Sibsi, bazı yorumcuları "kendisini neredeyse bir postacı gibi göstermekle" eleştirdi.

Sibsi, "Ben postacı değilim, partilerin üstündeyim. Benim görevim anayasal işleyişi takip etmek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı, kabine değişikliğiyle ilgili sonucun artık meclisteki güven oylamasına kaldığını belirtti.

Nahda Hareketi durumu kontrol ediyor

Sibsi, Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile görüştüğünü ve ilişkilerinin devam ettiğini belirterek, "Ben asla Nahda Hareketi'ni dışlamam. Nahda'nın ülke siyasetinde bugün var olmasına en çok yardım eden benim." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, Nahda Hareketi'nin bugün yeni hükümete destek olduğuna ve "durumu kontrol ettiğine" işaret etti.

Cumhurbaşkanı-Başbakan çekişmesi gün yüzüne çıktı

Başbakan Şahid, pazartesi günü akşam saatlerinde 13 bakan ve 5 devlet bakanlığını kapsayan kabine revizyonunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, kabine revizyonunun kendisine danışılmadığını ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın "oldubitti revizyonu" kabul etmediğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de Şahid'in kabine değişikliğini "darbe girişimi" şeklinde niteleyerek kabinedeki bakanlarına "istifa etmeleri" çağrısında bulunmuştu.

Tunus anayasasının 99. maddesine göre, Başbakan "Dışişleri ve Savunma bakanları" haricinde kabinede revizyona gitme hakkına sahip.

Partisi tarafından istenmeyen Başbakan: Yusuf Şahid

Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi'nin oğlu Hafız Kaid es-Sibsi ile aynı partiden olan Başbakan Şahid arasındaki çekişme, hem parti içinde hem de ülke siyasetinde tıkanıklığa yol açarak krize neden olmuştu. İki taraf arasındaki gerilim zaman zaman karşılıklı demeç ve suçlamalarla tırmanmıştı.

Mayıs ayında, Nida Tunus Partisi lideri Hafız Sibsi, mevcut hükümeti "ulusal uzlaşı değil milli bir kriz hükümeti" olmakla suçlamış ve Şahid'in istifasını talep etmişti. Başbakan Şahid ise Hafız Sibsi ve çevresindekileri "Nida Tunus Partisini bitirmek ve ülkeyi krize sürüklemekle" itham etmişti.

Nida Tunus Partisinin yönetim kadrosu tarafından dışlanan Başbakan Şahid'in ismi meclisteki yeni bir oluşumla birlikte anılmaya başlanmıştı. Yerel basında sıkça "Başbakan Şahid'in meclis grubu" şeklinde isimlendirilen Ulusal Koalisyon, farklı partilerden istifa eden milletvekilleri, bağımsızlar ve son olarak da Nida Tunus Partisinden istifa eden isimlerle 47 sandalyeye ulaşarak meclisin en büyük ikinci grubu oldu.

Mecliste Nahda Hareketi'nin 68 milletvekili ve Şahid'e yakın Ulusal Koalisyon'un desteğiyle, Şahid'in yeni hükümetinin güvenoyu alması bekleniyor.

Tunus'ta iki yıl önce Cumhurbaşkanı Sibsi tarafından göreve getirilen Başbakan Şahid (43), Tunus'un 2011'deki devrimden sonra yedinci ve en uzun süre görevde kalan başbakanı oldu.