Tunus'taki Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişiminden "yargının bağımsızlığını savunma" çağrısı

Tunus'taki Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişimi, ülkedeki tüm siyasi, sivil ve insan hakları örgütlerine "otokrasiye karşı yargının bağımsızlığını savunma" çağrısında bulundu.

Darbe Karşıtı Vatandaşlar Girişiminden yapılan yazılı açıklamada, yönetimin yargıya yönelik her geçen gün artarak devam eden müdahalelerinin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Yargıya müdahalenin Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de duyurduğu "olağanüstü" kararların ardından artarak sürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstisnai durumu fırsat bilen yönetim, yetkileri tekelinde tutarak, reform ve yeniden yapılanma gerekçeleriyle yargıya müdahale ediyor. Yönetim, yargının bağımsızlığını darbeyle bitirmek için peş peşe gelen müdahalelerini sürdürüyor."

Tunus'ta demokrasinin güvencesi durumundaki bağımsız yargıya olan bağlılığa vurgu yapılan açıklamada, ülkedeki tüm siyasi, sivil ve insan hakları örgütlerine "yargının bağımsızlığına destek vermeleri" çağrısı yapıldı.

Tunus Yüksek Yargı Konseyinden önceki gün yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle yargı sisteminde reformlar yapmanın kabul edilmeyeceği" vurgulanmış, "yargının bağımsızlığına bağlı kalma" çağrısında bulunulmuştu.

Ülkede özellikle Cumhurbaşkanı Said'in "Yargı da devletin görevlerinden biridir" şeklindeki sözleri ve Yüksek Yargı Konseyinin feshine işaret etmesinden sonra "yargının bağımsızlığı" konusu tartışılıyor.

Tunus'taki siyasi kriz

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021'de açıkladığı "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Tunus Cumhurbaşkanı, son olarak devrimin yıl dönümüne birkaç gün kala açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 17 Aralık 2022'de erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri

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