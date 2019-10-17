Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'taki YSK Basın Merkezi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Nebil Bifun, başkent Tunus'taki YSK Basın Merkezi'nde cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur resmi sonuçları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Bifun, bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said'in oyların yüzde 72.71'ini alarak seçimi kazandığını açıkladı.