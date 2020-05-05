Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde "arı kovanı"nı andırıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde "arı kovanı"nı andırıyor

Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor
05.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:01

GÖRÜNTÜ DÖKÜÜMÜ : Çağrı merkezinden detaylar Çağrı merkezi çalışanı Mehdi Tereymeş'in açıklaması Acil servisten detaylar Acil tıp uzmanı Saide ez-Zulfani'nin açıklaması Acil servis ekiplerinin dezenfekte olup gelen çağrıya çıkması - Acil tıp uzmanı Saide ez-Zulfani: "Pandemi sürecinde acil...

GÖRÜNTÜ DÖKÜÜMÜ :

Çağrı merkezinden detaylar

Çağrı merkezi çalışanı Mehdi Tereymeş'in açıklaması

Acil servisten detaylar

Acil tıp uzmanı Saide ez-Zulfani'nin açıklaması

Acil servis ekiplerinin dezenfekte olup gelen çağrıya çıkması - Acil tıp uzmanı Saide ez-Zulfani:

"Pandemi sürecinde acil serviste verilen hizmet, virüs semptomları taşıdığından şüphelenen kişilerin taleplerine yoğunlaştı"

ALA HAMUDİ/İYAD EN NABLUSİ - Tunus'taki hastanelerin acil servisleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde salgınla ilgili soruların cevaplandırılması ve gerekli müdahalenin yapılabilmesi için sağlık personeli ile gönüllülerin desteğiyle uzun ve aralıksız saatler boyunca çalışarak, "arı kovanını" andırıyor.

Sağlık Bakanlığının salgınla ilgili kurulan danışma hattında, işlerinden fırsat buldukça doktorlar ve tıp fakültesi öğrencileri gönüllü olarak gelen çağrıları cevaplandırıyor.

Acil Tıbbi Yardım Departmanı 1'inci odası, genellikle enfeksiyonun kendilerine ya da yakınlarına bulaştığından endişe eden kişiler tarafından aranıyor. Bunun yanı sıra farklı olaylara acil müdahale talebi ve kliniklerden nasıl randevu alınacağı gibi sorulara da yanıt verilen merkezdeki telefonlar, kimi zaman da konu dışı gereksiz talepler için çalıyor.

Gönüllü ekibin temel görevini, arayanların sağlık durumunu ve ciddiyetini tespit etmek, hastanın en yakın hastaneye naklinden önce ambulans ya da sağlık ekibi gönderilmesinin gerekliliğine karar vermek oluşturuyor.

Acil Tıbbi Yardım Departmanı 2'nci odasında ise farklı alanlarda uzman doktorların yer aldığı kriz yönetim birimi bulunuyor. Bu bölümde hastanın müdahale şekline ilişkin kararlar alınıyor.

Ramazan ayında da tam tempo çalışmaya devam

Kovid-19'la mücadele kapsamında uzun saatlerce aralıksız mesai yapan sağlık çalışanları ramazan ayında da aynı çalışma temposunu sürdürüyor.

Yaklaşık 40 kişinin çalıştığı departmanda her türlü zorluğa rağmen görevlilerin yüzlerinden gülümseme eksik olmuyor.

Ramazan ayında akşam ezanının okunmasıyla yorucu bir günün ardından oruçlarını açan görevliler, iftar sofrasının etrafında bir araya geliyor.

Ancak bir kısmı sadece birkaç lokma atıştırmakla yetinip çağrılara yanıt vermek ya da hastalarla ilgilenmek için iş başı yapıyor.

Tam teşekküllü müdahale

Acil tıp uzmanı Saide ez-Zulfani, birimin normalde de ülkenin kuzey kesiminde evlerinde acil müdahaleye ihtiyaç duyan hastalara hizmet sunduğunu belirtti.

Acil departmanındaki ambulansların hastanın hastaneye naklinden önce gerekli olabilecek tüm ekipmanlara haiz olduğunu söyleyen Zulfani, "Pandemi sürecinde acil serviste verilen hizmet, virüs semptomları taşıdığından şüphelenen kişilerin taleplerine yoğunlaştı." dedi.

Zulfani, şüpheli durumlarda kişinin evine gidilip gerekli tahlillerin yapıldığını ya da sağlık kontrollerinin takibi için hastaneye nakledildiğini belirtti.

Değerlendirilen çağrılara göre iki hemşire, bir doktor ve bir ambulans şoföründen oluşan ekibin koruyucu kıyafetleri dikkatlice giydikten sonra kısa sürede olay yerine intikal ettiğini anlatan Zulfani, yapılan tahlillerin ve kontrollerin ardından gerekli görülmesi durumunda sağlık ekibinin, hastanın ambulansla hastaneye sevkini gerçekleştirdiğini söyledi.

Zulfani, mobil hastane biçimdeki ambulansta gerekli her türlü müdahalenin yapılabildiğini ifade etti.

Acil serviste mesainin bir an için bile durmadığını kaydeden Zulfani, gönüllülerin 8 saatlik periodlarla çağrılara cevap verdiğini ifade etti.

Zulfani, doktorların ise mesailerinin 12 saatten 24 saate kadar çıkabildiğini, servise dışarıdan bakıldığında "işine titizlikle devam eden arıların kovanını" andırdığını dile getirdi.

"Aile ortamı gibi"

Tunus Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olan ve çağrı merkezinde gönüllü çalışan Mehdi Tereymeş, Bakanlığın danışma merkezi için hat sayısını çoğaltmasıyla birime son zamanlarda gelen aramaların büyük oranda arttığını belirtti.

Tereymeş, departmanda çalışanların adeta bir aile gibi olduğunu, herkesin gücünün yettiği ölçüde çaba sarf ettiğini ifade etti.

Gelen aramaların daha çok tıbbi tavsiye ya da acil müdahale ihtiyaç çağrısı olduğunu aktaran Tereymeş, şunları söyledi:

"Çağrı yanıtlama servisinde çalışanların uygun kararın alınması için kriz masasına sunmadan önce tüm verileri net bir şekilde kayıt altına alması gerekiyor."

Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde 'arı kovanı'nı andırıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim Haberler
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi Haberler
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor Haberler
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak Haberler
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Trafikte sopalı saldırıya uğrayan kadınlar konuştu: Gücümüz yetmedi
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 387,5 liradan işlem görüyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Uluslararası basın Türkiye'nin koronavirüs mücadelesindeki başarısını gözler önüne seriyor
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Özdil'in villası için savcılık da inceleme başlattı, kaçak bölümler yıkılacak
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Şike yapan Mısırlı tenisçi Youssef Hossam, ömür boyu men cezası aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Beşiktaş, yüksek maaşı nedeniyle Kevin-Prince Boateng ile yollarını ayırma kararı aldı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Kuru sıkı silahını temizleyen ağabey, kız kardeşini başından vurdu
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Arsenal'in eski futbolcusu Andrey Ashavin, koronavirüs günlerinde kurye oldu
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
Gizli kahramanlar veresiye defterlerini kapattı, yoksulların yüzü güldü
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
İstanbul'daki korona kaynaklı büyük değişim, havadan görüntülendi
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan 'aracı hayvan' bulunamayabilir
Koronavirüsü yarasalardan insanlara taşıyan "aracı hayvan" bulunamayabilir
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Rus lider Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a madalya gönderdi
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Nur Yerlitaş Acun Ilıcalı
Spor Can Bartu Arda Turan Loris Karius Lionel Messi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Tunus'taki acil servisler, Kovid-19 sürecinde "arı kovanı"nı andırıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 16:49:11. #1.15#
title