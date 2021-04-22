Tunus'taki ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Said'in kampanyasına mali destek verdiği iddiasını yalandı
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Tunus'taki ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Said'in kampanyasına mali destek verdiği iddiasını yalandı

Tunus'taki ABD Büyükelçiliği, Cumhurbaşkanı Said'in kampanyasına mali destek verdiği iddiasını yalandı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Tunus'taki Amerikan Büyükelçiliği, 2019'da Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'in seçim kampanyasına finansal destek verildiğine ilişkin ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

Tunus'taki Amerikan Büyükelçiliği, 2019'da Cumhurbaşkanı seçilen Kays Said'in seçim kampanyasına finansal destek verildiğine ilişkin ortaya atılan iddiaların yalan olduğunu açıkladı.

ABD Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "ABD hükümeti Cumhurbaşkanı Kays Said'in 2019 yılındaki seçim kampanyasına finansal destek vermemiştir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, ABD'nin bu bağlamda, Tunus demokrasisinin dürüstlüğü ve bağımsızlığına tam saygı duyduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in seçim kampanyası müdürü Fevzi el-Daas pazartesi günü askeri mahkemenin iddialarla ilgili soruşturma açtığını, kendisinin de tanık olarak çağrıldığını açıklamıştı.

Bağımsız Milletvekili Raşid el-Hiyari, sosyal medya hesabından pazartesi günü yaptığı videolu paylaşımda, Said'in eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde bir Amerikan istihbarat subayından seçim kampanyasında kullanılmak üzere 5 milyon dolarlık bir finans desteği aldığını öne sürmüştü.

Hiyari ayrıca, söz konusu meblağın seçim kampanyası müdürü Fevzi el-Daas tarafından teslim alındığını bu konuda elinde belge olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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