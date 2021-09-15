Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını ilan etti - Haberler
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Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını ilan etti

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Haberler | Güncel
Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını ilan etti

Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını duyurdu.

Tunus'taki 5 siyasi parti, anayasanın askıya alınması çağrılarına karşı olduklarını duyurdu.

Demokratik Akım, Afak Tunus, Tekettül, Cumhuriyet ve Emel partileri, ülkedeki tartışmalara ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, anayasanın askıya alınmasının mutlak olarak reddedildiği vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Kays Said'den, Tunuslulara verdiği sözü tutması ve anayasaya saygı duyacağına dair devletin başına geçtiğinde yaptığı yemine bağlı kalması istendi.

Hükümet boşluğunun sürmesinden dolayı şaşkınlık yaşandığı kaydedilen açıklamada, "yönetim ile tek başına karar alma durumunun birleştirilmesinin reddedildiği" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Said'den isteklerin sıralandığı açıklamada, "ülkeyi iflas riskinden korumak için Tunusluların sosyal ve ekonomik beklentilerine cevap verebilecek, kamu maliyesi krizini çözebilecek güçte, etkin ve bağımsız bir başbakan atamanın zorunlu olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, başta ifade ve seyahat hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklere karşı tekrar eden saldırıların durdurulması, sivillerin askeri yargı önüne çıkarılmaması ve medyada tek sesliliğin ortadan kaldırılması talep edildi.

Hukuk dışı davranışların derhal durdurulması talebinde bulunulan açıklamada, partilerin, ülkeye belli bir siyasi gidişatı dayatan ferdi hiçbir girişimi kabul etmeyeceği, demokratik çerçevede, kamu yönetiminde diyaloğa ve katılıma bağlı kalacağı duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki sivil, demokratik, sosyal ve siyasi gruplara, belirsiz durumdan çıkılması için ortak çalışma çağrısı yapıldı.

Tunus'ta başkanlık sistemi tartışmaları

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Sky News Arabia" televizyonuna açıklamalarda bulunan Tunus Cumhurbaşkanı Danışmanı Velid el-Huccam, 2014'te kurulan siyasi sistemin, artık sürdürülebilir olmadığını kaydetmiş, ülkede başkanlık sistemine geçilmesi yönünde hazırlık yapıldığını paylaşmıştı.

Huccam, 2011 yılında Tunus'un, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali dönemini hatırlatarak, "Sistem tek adam rejimi değil, başkanlık sistemi olacak. Tunus'un sıkıntısını çektiği şey, tek adam rejimiydi." ifadesini kullanmıştı.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri
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