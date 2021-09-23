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Tunus'taki 4 siyasi partiden ortak açıklama: "Cumhurbaşkanı meşruiyetini kaybetti"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Tunus'taki 4 siyasi partiden ortak açıklama:

Tunus'taki Attayar, Al Jouhmouri, Akef ve Ettakatol siyasi partileri yayınladıkları ortak açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek, yasama ve yürütme yetkilerinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından darbe olarak nitelendirdikleri olaya son...

Tunus'taki Attayar, Al Jouhmouri, Akef ve Ettakatol siyasi partileri yayınladıkları ortak açıklamada, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek, yasama ve yürütme yetkilerinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından darbe olarak nitelendirdikleri olaya son verilmesi çağrısında bulundu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da 30 gün süreyle Meclisin çalışmalarını dondurması ve Başbakan Hişam El-Meşişi'yi görevden almasının ardından yetkilerini genişleten yeni bir kararnameye imza atmasının ardından dört siyasi parti ortak açıklama yayınladı. Attayar, Al Jouhmouri, Akef ve Ettakatol siyasi partileri yayınladıkları ortak açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek, yasama ve yürütme yetkilerinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından anayasaya darbe olarak nitelendirdikleri olaya son verilmesi çağrısında bulundu. Ortak açıklamada, "Cumhurbaşkanının anayasayı ihlal ederek meşruiyetini kaybettiğini düşünüyoruz ve bu tehlikeli adımın olası tüm yansımalarından sorumlu olacak" denildi.

Yaklaşık 1 milyon üyesi olan Tunus Genel İşçi Sendikası'nın (UGTT) üst düzey yetkililerinden Anour Ben Kadour ise yaptığı açıklamada, "Tunus mutlak, bireysel yönetime doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Said'e "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 25 Temmuz kararlarının uygulanmasına devam edileceği ve yeni kararnameyle yasama ve yürütme yetkilerine yönelik "olağanüstü düzenlemeler" yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Kanun tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetlemekle görevli Geçici Komisyon kaldırılmıştır" ifadeleri kullanılarak, Cumhurbaşkanı tarafından kararname ile oluşturulacak bir komisyonun yardımıyla siyasi reformlarla ilgili yasa değişiklerinin hazırlanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Said'in yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de de yayımlanırken, Cumhurbaşkanı'na kararname ile "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Neler olmuştu?

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğu duyurmuştu. Güvenlik yetkilileri ve askeri liderlerin de bulunduğu konuşmada Tunus halkına hitap eden Said, "Ülkenin kurumları çöküyor. Ülkede yağmalamalar yaşanırken, iç savaşın çıkması için para toplayanlar var. Bana verilen sorumluluklara göre Tunus'taki durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü hal önlemlerinin alınması gerekiyor. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Hiç kimsenin Tunus'a kendi malı gibi davranmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Said'in kararına "darbe" eleştirisi

Tunus Meclis Başkanı ve ülkedeki en büyük parti olan Nahda Hareketi'nin lideri Raşid El-Gannuşi, Said'in kararını "Anayasaya karşı bir darbe" olarak nitelendirmişti. El-Gannuşi, "Kurumların hala ayakta olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Said'in, Başbakan El-Meşişi'yi görevden almasına, Meclisin yetkilerini dondurmasını "darbe" olarak gören bazı Tunuslular, protestolar düzenlemişti. Başkent Tunus'taki Meclis binası önünde bir araya gelen eylemciler "Darbeye hayır", "Özgür Tunus", "Halk, Meclisin açılması istiyor" sloganları atarak Meclisin çalışmasını talep etmişti. - TUNUS

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