Tunus'ta Yolsuzlukla Mücadele

Tunus Mal Varlığı Haciz Komisyonu, ülkede nüfuzlu iş adamlarının gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonları kapsamında, altı iş adamı ve bir gümrük memurunun mal varlığına el konulduğunu açıkladı.



Başkent Tunus'taki genel merkezde düzenlenen basın toplantısında konuşan Mal Varlığı Haciz Komisyonu Başkanı Münir el-Ferşişi, "Soruşturma sonuçları, resmi evraklar, yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınanların itirafları ve yasal kayıtlar sonucunda altı iş adamı ve bir gümrük memurunun tüm mal varlıklarına el konuldu." dedi.



Mal varlığına el konulanların "İş adamları Habib Havas, Kemal eş-Şemli, Subhi Saadallah, Şükri Beriri, Mebruk Haşnavi ve gümrük memuru Semir bin Raşid" olduğunu ifade eden Ferşişi, söz konusu şahısların yolsuzluk, görevi kötüye kullanma yollarıyla haksız kazanç elde ettiğini aktardı.



Anayasal olarak bağımsız çalışan Mal Varlığı Haciz Komisyonu, geçen ay da benzer şekilde yolsuzluk operasyonları kapsamında, iş dünyasında tanınan Şefik Ceraya, Necib bin İsmail ve 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını koyan Yasin Şennufi gibi tanınmış isimlerin mal varlığına el konulduğunu açıklamıştı.



Mayıs ayında başlatılan operasyon



Tunus'ta geçen ay başlatılan operasyonda yolsuzluk, kaçakçılık ve devlet güvenliğini tehdit suçlamaları yöneltilen bazı iş adamları gözaltına alınmıştı.



Başbakan Yusuf Şahid, yolsuzluk operasyonunun basına yansımasının ardından yaptığı açıklamada, "Yolsuzlukla mücadeleden başka seçenek yok. ya yolsuzluk ya devlet. ya yolsuzluk ya da Tunus. Ben de tüm Tunuslular gibi devleti ve Tunus'u seçiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Konuya ilişkin gelişmeler, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin bin Ali'nin kayınbiraderi İmad Trablusi'nin Anayasal Hakikat ve Haysiyet Komisyonuna verdiği görüntülü ifadelerin, televizyon kanallarında yayınlanmasıyla başlamıştı.



Trablusi ifadelerinde, "gümrük memurlarına rüşvet vermek suretiyle muz ticaretinde nasıl tekel oluşturduklarını ve haksız kazanç sağladıklarını" itiraf etmişti. Gündeme oturan açıklamaların ardından hükümetin harekete geçmesi siyasi partiler tarafından da desteklenmişti.



Operasyon çerçevesinde, yolsuzluk dosyalarını inceleyen özel mahkeme, parlamentoda 12 vekille temsil edilen Özgür Yurtsever Birliği Partisi'nin Başkanı Selim Riyahi'nin mal varlığının dondurulmasını kararlaştırmıştı.