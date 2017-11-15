Tunus'ta Yeni Siyasi Oluşum

Tunus parlamentosundaki dört parti ve bağımsızlardan 45 vekilin bir araya gelerek "Merkez İlerlemeci Cephe" isimli yeni bir oluşum kuracakları açıklandı.



Yeni siyasi oluşuma katılacak milletvekillerinden bazıları, bugün parlamentoda basın toplantısı düzenledi.



Milliyetçi Blok Milletvekili Mustafa bin Ahmed, yeni oluşuma, parlamentoda 21 milletvekili bulunan Tunus Projesi Hareketi ve 9 sandalyeli Milliyetçi Blok'un tüm vekilleriyle katılacağını söyledi.





Bin Ahmed, 56 milletvekili bulunan Nida Tunus ve 10 sandalyeli Afak Tunus Partisi ile bağımsızlardan da yeni oluşuma bazı katılımlar olacağını belirtti.



"Merkez İlerlemeci Cephe"nin parlamentoda zayıf kalan sesleri bir araya getirerek yasama sürecinde kaliteyi artırmayı amaçladığını dile getiren Bin Ahmed, "Birliğimiz, yasama sürecine güç ve daha iyi içerik katacak. Cephe 45 vekilden oluşuyor ve bu rakam, cephenin kuruluş anlaşmasının imzalanmasıyla ispatlanacak." dedi.



Cephenin ilan edildiği basın toplantısına üç partiden temsilciler ve bir bağımsız milletvekili katılırken, yeni oluşumda yer alacağı belirtilmesine rağmen Nida Tunus Partisi'nden hiçbir vekilin toplantıda bulunmaması dikkati çekti.