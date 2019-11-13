Tunus'ta yeni parlamentonun ilk oturumu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus parlamentosundan detaylar Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro'nun konuşma yapması Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin konuşması Yemin edilmesi Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus parlamentosundan detaylar
Tunus Meclis Başkan Vekili Abdülfettah Moro'nun konuşma yapması
Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi'nin konuşması
Yemin edilmesi Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK), 6 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçim sonuçlarının açıklamasının ardından, yeni temsilciler meclisinin ilk oturumu ve yemin töreni, başkent Tunus'taki parlamento binasında gerçekleşti.
Haber Videosu: Tunus'ta yeni parlamentonun ilk oturumu