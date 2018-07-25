Tunus'ta Yeni İçişleri Bakanı Hişam El-Furati

Tunus'ta görevinden alınan İçişleri Bakanı Lutfi İbrahim'in yerine bu göreve Hişam el-Furati atandı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geçen ay görevinden alınan Lutfi İbrahim'in yerine Hişam el-Furati getirildi.

Tunus'un güneyinde yüzlerce Tunuslu göçmenin hayatını kaybettiği tekne faciasında güvenlik zafiyeti tartışmalarının ardından Başbakan Yusuf Şahid, geçen ay İçişleri Bakanı İbrahim'i görevden almıştı. Bu göreve vekaleten Adalet Bakanı Gazi el-Ceribi atanmıştı.