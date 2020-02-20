Tunus'ta yeni hükümet kuruldu
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Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, uzun süreli müzakereler sonucu yeni hükümeti kurdu.

20.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:32
Tunus'ta yeni hükümet kuruldu

Başbakanı İlyas el-Fahfah, uzun süreli müzakereler sonucu yeni hükümeti kurdu.


Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, yeni kabineyi açıkladı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen El-Fahfah Tunus'taki siyasi partilerle toplantı ve müzakerelerin ardından yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Kays Said'e sundu. Yeni kabinede 3'ü kadın 30 bakan ve 2 devlet katibinin olduğu öğrenilirken, listenin parlamento tarafından onaylanması bekleniyor.


İlyas el-Fahfah açıklamasında yeni kabinenin çeşitli siyasi partilerden ve farklı alanlardan gelen isimlerden oluştuğunu ifade etti. El-Fahfah "Hükümet kurulması sırasında yaşanan anlaşmazlıklarla dolu müzakerelerin bir ay sürmesine rağmen yoğun toplantı ve istişareler sonucu hükümet kuruldu" dedi.


Resmi kaynaklara göre, yeni kabinedeki Adalet Bakanı Süreyya el-Ceribi, Dışişleri Bakanı Nureddin er-Ray, Maliye Bakanı Muhammed Nizar Yaiş, İçişleri Bakanı Hişam el-Meşişi, Devlet Emlakı ve Gayrimenkul İşleri Bakanı da Gazi eş-Şevaşi oldu. Savunma Bakanlığı görevine Imad el-Hazeki, Kalkınma, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı görevine Muhammed Selim el-Azzabi getirildi. Kabine, parlamentonun onayını almasının ardından göreve başlayacak. - TUNUS

Kaynak: İHA
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