Tunus'ta yeni hükümet kurma çalışmaları devam ediyor

16.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:52

Tunus'ta yeni hükümeti kurma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini "çıkarların savurduğu bir halde" bırakmayacağını, "anayasa kisvesi altında atılan hamleler"in geçersiz olduğunu belirtti.

Said, dün Nahda Hareketi'nin hükümetten çekilmesi kararı akabinde hükümeti kurmakla görevlendirilen İlyas el-Fahfah'ın, kabine listesinde değişikliğe gidilmesi planını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, Tunus'un tüm konjonktürlerden, gizli ve açık imzalanmış anlaşmalardan daha yüce olduğunu ifade etti.

"Ülkeyi, çıkarların savurduğu bir halde bırakmayacağız." ifadesini kullanan Said, anayasa kisvesi altında gerçekleştirilen hamlelerin geçerli olmayacağını aktardı.

Said, herkesin durumun ve anın getirdiği sorumlulukları üstlenmesini gerektiğine dikkati çekti.

Tunus halkına yeni bir tarih hazırlamak isteyenler için kapılarının açık olduğunun altını çizen Said, halkın beklediğinin de bu olduğunu kaydetti.

Hükümetin kurulma süreci

Nahda Hareketi Konsey Başkanı Abdulkerim el-Haruni, dün "ulusal hükümet kurulması" talebini yerine getirmemesi nedeniyle İlyas el-Fahfah'ın hükümetine katılmayacaklarını açıklamıştı.



Fahfah, Nahda Hareketi'nin hükümete katılmama kararının ardından akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Kays Said ile kabine listesinde değişikliğe gidilmesi konusunu görüştüğünü ve hükümetin kurulması için anayasanın kendilerine tanıdığı ve 20 Şubat'ta dolan süreyi en iyi şekilde değerlendirmeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Hükümetin kuruluşunun 20 Şubat'a kadar tamamlanması gerekiyor. Belirtilen tarihte hükümetin kurulmaması durumunda erken seçim yapılacak.

Kaynak: AA