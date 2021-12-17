Tunus'ta "Yasemin Devriminin" yıl dönümünde gösterilere katılım çağrısı

Tunus'ta üç siyasi parti, 17 Aralık 2010'da başlayan ve daha sonra "Yasemin" olarak anılan devrimin 11. yıl dönümüne, "tekel yönetime karşı çıkma ve demokrasiyi pekiştirme talebiyle" yapılacak gösterilere katılma çağrısında bulundu.

Demokratik Akım, Tekatül ve Cumhuriyetçi partiler tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Tunus halkı, devriminin yıl dönümü münasebetiyle 17 Aralık Cuma günü düzenlenecek gösterilere katılmaya davet edildi.

"Tekel yönetime karşı çıkma ve demokrasiyi pekiştirme talebiyle" Tunus devrimini 11. yılında canlandırmaya çağıran siyasi partiler, ayrıca "tekel haline gelen yönetime karşı eşitliği sağlayan ulusal adil devletin tesisi için diyalog" talebinde bulundu.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in "ülkeyi zor bir sürece sokan sosyal ve finansal krizlere çözüm getirmeyen suçlayıcı söylemlerine" tepki gösterildi.

Yasemin Devrimi ve yeni siyasi kriz

Tunus'ta Muhammed Buazizi adlı bir gencin, seyyar satıcılık yaptığı arabasına el konulması ve yetkililerce uğradığı kötü muamele nedeniyle 17 Aralık 2010'da kendini yakmasının ardından Tunuslular, kitleler halinde sokağa döküldü.

Tunus'u 24 yıl demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de yakın ailesini de yanına alarak ülkeden kaçmasıyla Arap Baharı'nın fitili ateşlendi.

Tunus, geçiş sürecinde yaşadığı sancılara rağmen iktidarın seçimlerle bir sonraki sahiplerine devredildiği bir sisteme kavuştu.

Ülkenin mevcut Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz 2021 Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bazı yeni kararnameler yayımlamıştı.

Bu kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisi genişletilmiş, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedilmişti.

Said, 17 Aralık 2022'de yapılacak erken genel seçime kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Said'in aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açmıştı.

AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Son Dakika Haberleri

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