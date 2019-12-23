Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, kurulacak hükümete katılmayacaklarını duyurdu

23.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:05

Tunus'ta Yaşasın Tunus Partisi, Habib el-Cemli'nin başkanlığında kurulması beklenen hükümete katılmayacaklarını açıkladı.



Yaşasın Tunus Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ulusal çıkarlara hizmet edecek bir hükümet kurulması yönündeki koşulların sağlanmaması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle