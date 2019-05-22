Tunus'ta Yahudiler Lag Baomer Bayramı'nı Kutluyor (1)

Tunus'un Cerbe adasında bulunan tarihi El-Garibe Sinagogu, Lag BaOmer Bayramı'nı kutlamak isteyen yerli ve yabancı yüzlerce Yahudi tarafından ziyaret ediliyor.

Tarihi Garibe Sinagogu'nun bulunduğu adadaki kutlamaların yarına kadar süreceği belirtiliyor.

Tunuslu bakanların yanı sıra yurt içi ve yurt dışından gelen yüzlerce Yahudinin akın ettiği adada yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Garibe Sinagogu'nu ziyaret eden Tunus Turizm Bakanı Roni Trablusi, dini farklılıklara rağmen birlikte yaşamanın mümkün olduğunu belirterek, "Garibe Sinagogunu ziyaret ederek dünyaya barış mesajı veriyoruz." dedi.

Her yıl bu dönemde yüzlerce Yahudinin Tunus'u ziyaret ettiğine işaret eden Trablusi, bunun memnuniyet verici bir durum olduğunu ifade etti.

Trablusi ayrıca Garibe'yi geçen yıl 3 bin kişinin ziyaret ettiğini, bu yıl ise 26 Mayıs'a kadar bu sayının 7 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi.

Mabetteki mağaraya dileklerini yazdıkları yumurtaları bırakıyorlar

Her yıl düzenlenen Garibe ayininin birinci gününde Yahudiler sinagog ziyaretinin ardından dua okuması için hahambaşının yanına gidiyor.

Kadınların daha yoğun katılım gösterdiği Garibe ayinlerinde en dikkat çeken ritüellerden biri üzerine dilekler yazılan yumurtaların mabetteki mağaraya bırakılması. Ziyaretçiler önce mabette mum yakıyor ardından yumurtaları kutsal olarak kabul ettikleri mağaraya bırakıyor.

Garibe ayinlerine katılanlar ikinci günde ise sembolik olarak bir fener maketini çeşitli şekilde süslüyor ve mabedin çevresinde kortej halinde yürüyüş yapıyor. Dini içeriğinin yanında, müzik eşliğinde kültürel etkinliklerin de yapıldığı Garibe ayininde son olarak bu maket açık artırmayla satılıyor. Elde edilen gelir de sinagogun giderlerine tahsis ediliyor.

Lag BaOmer Bayramı, Hamursuz (Pesah) ile Şavuot bayramları arasındaki 49 günün 33. gününde mateme son verildiği, düğün ve şenlik gibi kutlamaların yapıldığı bayram olarak biliniyor.

Cerbe Adası

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanında 366 cami ve mescit bulunuyor.

Garibe Sinagogu'nun Kudüs'ün M.Ö. 597 ile 586 yılları arasında Babil Kralı II. Nebukadnezar tarafından iki kez işgale uğramasının ardından bazı Yahudi ailelerin göç etmesiyle kurulduğuna inanılıyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "Garibe Adası" diye de biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor.

Nüfusu yaklaşık 160 bin olan adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyor. Cerbe'deki yerli halk Yahudi nüfusunun bin 500 civarında olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA