Tunus'ta Veliler Öğretmenlerin İmtihanları Boykot Etmesini Protesto Etti - Tunus

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan veliler

Pankart ve dövizler taşıyan velilerin slogan atması

Gösteriye katılan velilerden Tayyib el-Arabi ile röportaj

Göstericiler ile polis arasında arbede yaşanması

Tunus'ta öğretmenlerin sınavları boykot etmesi ve greve gitmesi nedeniyle eğitim-öğretim sisteminde yaşanan aksaklıklar veliler tarafından protesto edildi.

Başkent Tunus'taki tiyatro binası önünde toplanan yaklaşık bin kadar veli, Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) binasının önüne doğru yürüdü.

Veliler, öğretmenlerin özlük hakları ve eğitim sisteminin iyileştirilmesi talebiyle düzenledikleri eylemler kapsamında imtihanları boykot etmesine tepki göstererek, okullardaki sorunlara dikkati çeken pankartlar taşıdı.

Gösteriye katılan velilerden Tayyib el-Arabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün bir felaketi yaşıyoruz. Çocuklarımızın kaderi kapalı kapılar ardından pazarlık konusu oldu. Çocuklarımızın tüm siyasi çekişmelerden uzak tutulmasını istiyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Hatim Sin Selam daha önce yaptığı açıklamada, erken emekliliğin 30 yıl boyunca devlet bütçesine milyonlarca dinar yük getireceğini, dolayısıyla onaylanmasının mümkün olmadığını söylemişti.

Kaynak: AA