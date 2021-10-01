Tunus'ta üst düzey yetkililer hakkında verilen 'ev hapsi' kararına itirazlar reddedildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunus'ta üst düzey yetkililer hakkında verilen "ev hapsi" kararına itirazlar reddedildi

AA / Mehmet Akif Turan - Haberler | Güncel
Tunus'ta üst düzey yetkililer hakkında verilen

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından ev hapsine alınan üst düzey yetkililerin itirazları mahkeme tarafından reddedildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından ev hapsine alınan üst düzey yetkililerin itirazları mahkeme tarafından reddedildi.

Tunus resmi haber ajansına (TAP) konuşan Tunus İdari Mahkemesi Sözcüsü İmar el-Gabri, ev hapsine alınan kişilerden 11'inin yaptığı itirazın Tunus İdari Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Mahkeme tarafından verilen kararların "geçici kararlar" olduğuna dikkat çeken Gabri, güvenlik tedbiri kapsamında uygulanan ev hapsinin yargılanma süreci devam ettiği için kaldırılmadığını belirtti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarının ardından onlarca kişi ağustos ayından bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ev hapsine alınanların arasında eski bakanlardan Enver Maruf ile Riyad el-Muakher, eski Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu Başkanı Şevki Tabib, eski savcılardan el-Beşir el-Akrami ve El-Tayip Raşid, eski danışmanlardan Lutfi Sassi ve Mufdi el-Masdi de bulunuyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu Abdulkadir Tunçel hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hastane açılışında konuştuğu Abdulkadir Tunçel hayatını kaybetti

 Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan 1 yıl ev hapsi cezası verildi

Sarkozy'ye yasa dışı finansman sağlamaktan 1 yıl ev hapsi cezası verildi

 Son dakika haber | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi...

Son dakika haber | Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsi...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Oğuzhan Asiltürk
Magazin Cansu Dere Şafak Sezer
Spor Oğuzhan Özyakup Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Sergen Yalçın Fahrettin Koca Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tunus'ta üst düzey yetkililer hakkında verilen 'ev hapsi' kararına itirazlar reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 17:16:08. #1.12#