Tunus'ta üst düzey yetkililer hakkında verilen

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz kararlarının ardından ev hapsine alınan üst düzey yetkililerin itirazları mahkeme tarafından reddedildi.

Tunus resmi haber ajansına (TAP) konuşan Tunus İdari Mahkemesi Sözcüsü İmar el-Gabri, ev hapsine alınan kişilerden 11'inin yaptığı itirazın Tunus İdari Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı.

Mahkeme tarafından verilen kararların "geçici kararlar" olduğuna dikkat çeken Gabri, güvenlik tedbiri kapsamında uygulanan ev hapsinin yargılanma süreci devam ettiği için kaldırılmadığını belirtti.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz'daki kararlarının ardından onlarca kişi ağustos ayından bu yana ev hapsinde tutuluyor.

Ev hapsine alınanların arasında eski bakanlardan Enver Maruf ile Riyad el-Muakher, eski Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Kurulu Başkanı Şevki Tabib, eski savcılardan el-Beşir el-Akrami ve El-Tayip Raşid, eski danışmanlardan Lutfi Sassi ve Mufdi el-Masdi de bulunuyor.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül'de de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamelere göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinlerini" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclis'e değil Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı, başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanı'na ayrıca her türlü Cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirdi.