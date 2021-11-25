Tunus'ta üniversite mezunu genç işsizler sokaklara döküldü

Tunus'ta işsiz olarak 10 yılını dolduran üniversite mezunlarının kamuda istihdamını öngören kanunun iptalini protesto eden gençler birçok kentte gösteri düzenledi.

Ülkenin güneyinde yer alan Gabes, Tatavin, Susa ve Mehdiye kentlerinde düzenlenen gösterilere yüzlerce işsiz genç katıldı. Üniversite mezunu genç işsizler, hükümetin 38 numaralı işsizlik kanununu uygulamaktan vazgeçmesini protesto etti.

Gabes'teki göstericilerden Emel el-Emari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstihdam anayasal ve meşru hakkımızdır, tek talebimiz iş sahibi olmak. Cumhurbaşkanı Kays Said'in 38. maddeyi uygulamayacağını duyurması bizi şoke etti. Kamuya atanma hakkımız siyasi çekişmelerin kurbanı olmamalı." dedi.

Mehdiye'de gösteriye katılan Cevhere Kitara ise kamu görevine atanma hakkından geri adım atmayacaklarını söyledi.

38 numaralı kanun nedir?

Tunus Meclisinin 29 Temmuz 2020'de çıkardığı, Cumhurbaşkanı Said tarafından da 16 Ağustos 2020'de onaylanan 38 numaralı kanuna göre, işsizlik süresi 10 yıla ulaşan yüksek öğrenim mezunlarının istisnai olarak kamuda görevlendirilmeleri öngörülüyordu.

Ancak Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurarak başbakanı azlettiği olağanüstü kararlarının ardından oluşan "istisnai durum" sürecinde bu kararın uygulanmayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Said ile İstihdam ve Mesleki Eğitim Bakanı Nasreddin en-Nesibi'nin geçen hafya gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapılan açıklamada, söz konusu kanunun uygulanmak için değil iktidar partilerinin halkın öfkesini kontrol altına almak için bir "hayal aracı" olarak kullanıldığı ifade edildi.

Said'in 38 numaralı kanunun uygulanmayacağının duyurulmasının ardından ülkenin pek çok noktasında protestolar başladı.

Cumhurbaşkanı Said'in "olağanüstü kararları"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de yeni bir kanun hükmünde kararname yayımladı.

Bu kararnamede Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.

Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.

AA / Mehmet Akif Turan - Son Dakika Haberleri

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