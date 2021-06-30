Tunus'ta Uluslararası Kartaca Festivali Kovid-19 nedeniyle ağustosa ertelendi
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Tunus'ta Uluslararası Kartaca Festivali Kovid-19 nedeniyle ağustosa ertelendi

Tunus'ta Uluslararası Kartaca Festivali Kovid-19 nedeniyle ağustosa ertelendi
Anadolu Ajansı / 1 23 - Haberler | Kültür Sanat

Tunus'ta düzenlenecek Uluslararası Kartaca Festivali'nin başlangıç tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ağustos ayına ertelendi.

Tunus'ta düzenlenecek Uluslararası Kartaca Festivali'nin başlangıç tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ağustos ayına ertelendi.

Uluslararası Kartaca Festivali İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık ve Kovid-19'la Mücadele Ulusal Komitesi tarafından alınan sağlık önlemleri kapsamında festivalin ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın ayrıca Tunus'ta ve yurt dışında enfekte sayısındaki önemli artış ve halkın güvenliği göz önüne alınarak hazırlanan Kültür Bakanlığı kararları ile de uyumlu olduğuna işaret edildi.

Festivalin 8 Temmuz-17 Ağustos tarihleri ??arasında gerçekleşmesi planlanıyordu.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 salgınında ülkede bugüne kadar 14 bin 843 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 414 bini aştı.

Ülkede Kovid-19 aşısı olanların sayısının henüz 500 binin altında kaldığı belirtiliyor. Aşı tedarikinde sıkıntı yaşanması, vaka sayılarının artmasına ve salgında yeni dalga endişesine yol açıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / 1 23

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