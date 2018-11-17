Tunus'ta Ugtt, Grevde Israrcı

Tunus'un en büyük sendikası Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT), 22 Kasım'da tüm kamu kurumlarında yapılması planlanan grevden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.

UGTT Genel Sekreteri Nureddin Tabbubi, başkent Tunus'taki sendika binası önünde toplanan yüzlerce işçi ve memura hitaben yaptığı konuşmada, kamu ve özel sektör çalışanlarına zam yapılması talebinden ve kazanılmış haklarından taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Kamuda 700 bin kişinin çalıştığını ve bunların 3 milyondan fazla kişiyi geçindirdiğini kaydeden Tabbubi, halkın iradesi ve seçimlerini müdafaa etmeye devam edeceklerini ve grevden geri adım atmayacaklarını dile getirdi.

Tabbubi konuşmasında ayrıca, ülkedeki fiyat artışlarına ve dinarın döviz karşısında yüzde 40 oranında değer kaybettiğine değindi.

UGTT 21 Eylül'de, "vatandaşın alım gücünün zayıflaması ve ülkedeki siyasi krizin derinleşmesi" gerekçesiyle, 24 Ekim ve 22 Kasım'da tüm kamu sektöründe grev kararı almıştı. Ancak 24 Ekim'de yapılması planlanan grev, kamudaki işçilere zam konusunda Başbakan Yusuf Şahid'le varılan anlaşmanın ardından iptal edilmişti.

Tunus ekonomisi, 2018'in ilk 9 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7'lik artışla yüzde 2,6'lık büyüme kaydetmesine rağmen zor bir dönemden geçiyor.