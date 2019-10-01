Tunus'ta tutuklu cumhurbaşkanı adayı Karvi'nin tahliye talebi reddedildi

01.10.2019 22:06

Tunus'taki cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan Tunus'un Kalbi Partisi Genel Başkanı Nebil el-Karvi'nin tutukluluk halinin sona erdirilmesi talebi bir kez daha reddedildi.

Karvi'nin avukatlarından Kemal bin Mesud, başkent Tunus'taki İstinaf Mahkemesinin, müvekkilinin serbest bırakılması talebini kabul etmediğini söyledi.

Karara tepki gösteren Bin Mesud, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalan Nebil el-Karvi'nin tutuklu kalması düşünülemez." ifadesini kullandı.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla suçlanan Karvi, 23 Ağustos'ta ülkenin kuzeyindeki Bace kentinden başkent Tunus'a dönüşü sırasında gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, 8 Temmuz'da Karvi ile kardeşi Gazi Karvi hakkında mal varlığının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi kararı almıştı.

Medya patronu kimliğiyle de tanınan Nebil el-Karvi'nin serbest bırakılması talebi daha önce de reddedilmişti.

Tunus'ta 15 Eylül'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminde, oyların yüzde 18,4'ünü alan bağımsız aday Kays Said ile yüzde 15,6 oy alan Nebil el-Karvi ikinci tura kalmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 13 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: AA