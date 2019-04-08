Tunus'ta Turist Otobüsü Devrildi: 5 Ölü 20 Yaralı

– Tunus'ta bir turist otobüsü devrilerek yol kenarından vadiye uçtu. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Yerel medya, Pazar günü Tunus'un Gabes kentindeki bir otoyolda seyir halinde olan, 28 kişiyi taşıyan bir turist otobüsünün devrildiğini ve yol kenarından vadiye uçtuğunu duyurdu. Yaşanan kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA