Tunus'ta terziler ve gönüllüler "tıbbi maske üretimi" için kolları sıvadı Tunus'ta imalathaneler, terziler ve gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere maske ve koruyucu kıyafetleri üretmek için canla başla çalışıyor.

Tunus'ta imalathaneler, terziler ve gönüllüler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere maske ve koruyucu kıyafetleri üretmek için canla başla çalışıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını karşısında dezenfektanlar, koruyucu maskeler ve solunum cihazları gibi tıbbi malzemelere talep bir anda hızla yükseldi.

Tunus'ta da terziler ve gönüllülerden oluşan bir grup, maske üretimi için kolları sıvarken, ülkenin güneyinde tıbbi koruyucu maske üreten bir fabrika 150 çalışanıyla karantinaya girerek kesintisiz üretime devam etme kararı aldı.

Tunus makamları, salgını önlemek amacıyla 18 Mart'ta akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından 22 Mart'tan itibaren ülke genelinde karantina uygulaması başlattı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı rakamlara göre, ülke genelinde 495 pozitif Kovid-19 vakası bulunurken, bugüne kadar virüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

"Herkes için maske üretmeye karar verdim"

Genel karantina uygulamasıyla insan hareketliliği sınırlandırılmasına rağmen güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve hayatın akışını devam ettirmesi için belirli sektörlerde çalışanlar için koruyucu maske ve kıyafet ihtiyacı sürüyor.

Başkent Tunus'un Bin Arus vilayetindeki küçük dükkanında maske dikmek için kolları sıvayan terzi Rica Amamu, AA muhabirine, "Tunus'ta tıbbi ekipman bulmakta sıkıntılar vardı. 'Karantinaya uymaya devam ederken, neden ülkeme yardım etmeyeyim' diye düşündüm ve herkes için maske üretmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Maske üretimi için doğru kumaş tipi ve ihtiyaç duyulan tekniğe ilişkin doktorlarla görüştüğünü aktaran Amamu, üretime geçtikten sonra maskelerini çevredeki hastanelere verdiğini ve kullananlardan olumlu geri dönüş aldığını anlattı.

Amamu'ya yardım eden gönüllü inşaat mühendisi Murad Buzid (40), Kovid-19'un tüm dünyada olduğu gibi Tunus'u da hazırlıksız yakaladığına işaret ederek, sokağa çıkma yasağının başlamasıyla vilayetteki hastanelerde tıbbi malzeme özellikle de koruyucu maskelerde eksiklik yaşandığını dile getirdi.

Buzid, hastanelere maske almak için bağış topladıklarını ancak yeterli finansmana rağmen piyasada maskelerin çok kısıtlı bulunduğunu kaydetti.

Buzid, gönüllü bir girişimle kolları sıvayarak Amamu gibi çevredeki zanaatkarları, terzileri maske üretimi için bir araya getirdiklerini anlattı.

"Gönüllülük" ülkeye yayılıyor

Sadece başkentte değil Tunus'un kırsalında da sağlık merkezleri ve güvenlik güçleri için terziler ve gönüllüler maske üretmeye girişti.

Kayrevan vilayetinin güneyindeki Buhcele beldesinde, terzi İman el-İsavi (37), "gönüllü faaliyetlere katılarak krizin çözümüne katkıda bulunmak istediğini" belirtti.

Bugüne kadar 250 maske üreterek, bunları güvenlik güçlerine ve beldedeki hastaneye teslim ettiğini dile getiren İsavi, maske üretiminde çevresindeki birçok kadının da gönüllü olarak kendisine yardım ettiğini aktardı.

Tıbbi koruyucu maske ve kıyafet üreten fabrika karantinaya girdi

Kayrevan vilayetindeki bir fabrika, 150 çalışanıyla iki hafta önce üretim tesislerinde karantinaya girerek, ülkede artan ihtiyacı karşılamak için çalışmaya devam etti.

"Consomed" isimli fabrika, salgının çalışanlar arasına sıçraması endişesiyle 240 çalışanını 150'ye indirerek, tıbbi maske ve koruyucu kıyafet üretimine karantinada devam etme kararı aldı.

Fabrika Müdürü Hamza el-Alvini, "bu süreçte çalışanların konaklama, beslenme ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasıyla fabrikanın bir üretim kampı halini aldığını" söyledi.

Laboratuvar bölümünün 110 kadın ve 40 erkek işçinin ayrı bölümlerde konaklaması için yeniden düzenlendiğini belirten Alvini, bir aşçının da yemekleri pişirdiğini ve "fabrikanın aile ortamına dönüştüğünü" söyledi.

Günde yaklaşık 50 bin koruyucu maske üretimi

Alvini, bir doktor ve eczacının da çalışanların sağlığı için fabrikada bulunduğunu dile getirerek, bu sayede hem işçilerin hem de ortaya çıkacak ürünün güvenliğinin sağlandığının altını çizdi.

Üretim standartlarının uluslararası ihracata uygun olduğunu ancak bu dönemde ürünlerinin yüzde 90'ının iç piyasaya aktarıldığını bildiren Alvini, "Sağlık Bakanlığı, güvenlik ve askeri birimlere üretimin bir kısmını aktarırken, ürünlerimizin büyük çoğunluğu Kovid-19 hastalarını tedavi eden hastanelere ulaştırılıyor." diye konuştu.

Günde 8 saatlik iki vardiya şeklinde çalışan fabrika, günde yaklaşık 50 bin koruyucu maske üretimi gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA