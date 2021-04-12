Tunus'ta teravih namazı 30 dakika ile sınırlandırıldı
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Tunus'ta teravih namazı 30 dakika ile sınırlandırıldı

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Tunus'ta teravih namazı 30 dakika ile sınırlandırıldı

Tunus'ta Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayında yatsı ve teravih namazları 30 dakika ile sınırlandırıldı.

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Tunus'ta Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayında yatsı ve teravih namazları 30 dakika ile sınırlandırıldı.

Ramazan ayının gelmesi ile birçok Müslüman ülkede teravih namazları ile ilgili düzenlemeye gidildi. Tunus Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Ramazan ayında yatsı ve teravih namazlarının 30 dakika ile sınırlandırıldığı bildirildi. Başkanlık, yatsı namazının ezan sonrası doğrudan kılınması gerektiğine işaret ederek, ibadet edenleri kendi seccadelerini kullanmaları, maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı. Başkanlık ayrıca her namazdan önce ve sonra ibadethanelerin havalandırılmasının önemini hatırlatarak, vatandaşların mümkün olduğunca açık alanlarda namaz kılmasını istedi. - TUNUS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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