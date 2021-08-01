Tunus'ta temel tüketim maddelerinde indirime gidilecek
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Tunus'ta temel tüketim maddelerinde indirime gidilecek

Tunus'ta temel tüketim maddelerinde indirime gidilecek
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Ekonomi

Tunus'ta, birçok temel tüketim maddesinin fiyatında indirime gidileceği bildirildi.

Tunus'ta, birçok temel tüketim maddesinin fiyatında indirime gidileceği bildirildi.

Tunus Sanayi, Ticaret ve El Sanatları Konfederasyonunun (UTICA) Cumhurbaşkanı Kays Said'le bir araya gelmesinin ardından Büyük Ticari Alanlar Ulusal Sendika Odası tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, UTICA'nın, Cumhurbaşkanı Said'in fiyatların düşürülmesi çağrısına olumlu yanıt vermesi neticesinde birçok temel tüketim maddesinin fiyatında indirime gitme kararı alındığı ifade edildi.

Kays Said, 28 Temmuz'da UTICA Başkanı Semir Macul ile gerçekleştirdiği toplantıda, Tunuslu tüccarları, ülkenin içinden geçtiği bu zor şartlarda vatansever davranmaya ve fiyatları düşürmeye çağırmıştı.

Uzun süredir ekonomik krizin yorduğu ülkede, tüketim maddelerine getirilmesi planlanan indirimlerin Cumhurbaşkanı Kays Said'in aldığı istisnai kararların ardından gelmesi dikkati çekti.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Said, kendisini başsavcı ilan ederek yargının alanına da müdahale etmişti.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Kays Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal bir dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Said ise tarihi bir sorumluluk üstlendiğini, aldığı kararların anayasaya uygun olduğunu ifade ederek, bunu "darbe" olarak nitelendirenlerden "hukuk derslerini gözden geçirmelerini" istemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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