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Tunus'ta STK'ler Cumhurbaşkanı Said'in "iktidarı kontrolsüzce ele geçirmesini" kınadı

AA - Haberler | Güncel
Tunus'ta STK'ler Cumhurbaşkanı Said'in

Tunus'ta yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten icraatlarını ve "iktidarı kontrolsüzce ele geçirmesini" kınadı.

Tunus'ta yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK), Cumhurbaşkanı Kays Said'in yetkilerini genişleten icraatlarını ve "iktidarı kontrolsüzce ele geçirmesini" kınadı.

Ülkede 18 yerel ve uluslararası STK'nin imzaladığı açıklamada, ülkede son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Açıklamayı imzalayanlar arasında Tunus İşkenceye Karşı Küresel Organizasyonu, Tunus Vatandaşlık Birliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Af Örgütü Tunus Şubesi, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Sınır Tanımayan Avukatlar ve Tunus Geçiş Dönemi Adalet Ağı adlı STK'ler yer aldı.

"Demokratik ilkelere bağlılık" vurgusu yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "otoriterliğe ilk adım olarak anayasal sistemin ortadan kaldırılması için Cumhurbaşkanlığı kararı çıkardığı" belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Said'in "iktidarı kontrolsüzce ele geçirmesi" nedeniyle insan haklarına zarar verilmesinden korkulduğu kaydedildi.

Said, yasama ve yürütme yetkilerini devraldı

Tunus Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımladı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapıldı ve yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedildi.

Cumhurbaşkanının yetkilerini genişleten kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tunus Cumhurbaşkanı'na Bakanlar Kurulunun görüşünü aldıktan sonra cumhurbaşkanlığı kararlarıyla "yasama metinleri" çıkarma yetkisi verildi.

Kararname uyarınca, Bakanlar Kurulu artık Meclise değil, cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, kabine üyelerini, hükümetin siyasetini ve kararlarını belirleyecek.

Cumhurbaşkanına ayrıca her türlü cumhurbaşkanlığı kararını halk oylamasına sunma yetkisi de verildi.

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Haber: Tunus'ta STK'ler Cumhurbaşkanı Said'in 'iktidarı kontrolsüzce ele geçirmesini' kınadı - Haberler
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