Tunus'ta Stk'lardan Suudi Veliaht'a Soğuk Karşılama Hazırlığı

Tunus'taki sivil toplum kuruluşları (STK), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra ilk yurt dışı turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yarın gerçekleştireceği Tunus ziyareti öncesi "kitlesel gösteri" çağrısında bulundu.

Başkentteki Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası (SNJT) binasında bir araya gelen STK temsilcileri, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Suudi Veliaht'ın yarın yapacağı Tunus ziyaretini eleştirdi ve kitlesel gösteri çağrısı yaptı.

Toplantıya SNJT'nin yanı sıra Tunus Gazete Editörleri Derneği, Tunus Demokratik Kadınlar Derneği, Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu, Genç Avukatlar Komisyonu ve Tunuslu Kadınlar Derneği gibi çok sayıda STK'dan temsilciler katıldı.