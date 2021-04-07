Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 46 kişi hayatını kaybetti
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Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 46 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Sağlık
Tunus'ta son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle 46 kişi hayatını kaybetti

Tunus'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus'ta son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 46 kişi yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 1866 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 263 bin 43'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 9 bin 39'a yükseldiği belirtilen açıklamada, 220 bin 645 kişinin ise iyileştiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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